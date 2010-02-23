30 پروژه مرمتی در حال حاضر در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه‌ها شامل حصارکشی و مرمت آتشکده‌های الزین و پیرچم طارم، مرمت امامزاده یحیی و امامزاده سهرورد، چارتاقی روستای کلیسا، حمام زرین‌رود و حمام یان‌یان ابهر می باشد.

وی، ادامه داد: بقعه‌ قیدار نبی که بنایی آرامگاهی در جنوب شرقی شهرستان خدابنده و در دامنه‌ ارتفاعاتی با همین نام است و همچنین بنای رختشویخانه در بافت قدیمی شهر زنجان که اکنون به‌ عنوان موزه‌ مردم‌شناسی کاربری دارد، از دیگر پروژه‌های مرمتی هستند.

عسگریان افزود: داش‌کسن یکی از پروژه‌هایی است که بحث بازپیرایی در آن مطرح بود به این ترتیب که خاک‌برداری‌هایی که در سالهای گذشته از طریق کاوش‌های باستانی انجام شده بود و خاک‌های انتقالی از جاهای دیگر که به‌ وسیله نزولات جوی به حریم معبد آمده بود، جمع‌آوری شد.

مدیر دفتر پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: همچنین سنگ‌های تزئینی که در چند سال گذشته فرو ریخته بودند، جمع‌آوری و مستند‌سازی شدند.

عسگریان افزود: سه هیئت باستان‌شناسی به‌طور همزمان کار خود را در اراضی مسجد جمعه، تپه‌ نور و ارگ سلطانیه انجام دادند و هم اکنون همه‌ این کاوش‌ها به ‌پایان رسیده‌اند.