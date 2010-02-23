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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

30 پروژه مرمتی در حال حاضر در استان زنجان فعال است

30 پروژه مرمتی در حال حاضر در استان زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: هم اکنون حدود 30 پروژه‌ مرمتی در استان فعال هستند که تا پایان سال مالی 1388 انجام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد عسگریان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه‌ها شامل حصارکشی و مرمت آتشکده‌های الزین و پیرچم طارم، مرمت امامزاده یحیی و امامزاده سهرورد، چارتاقی روستای کلیسا، حمام زرین‌رود و حمام یان‌یان ابهر می باشد.

وی، ادامه داد: بقعه‌ قیدار نبی که بنایی آرامگاهی در جنوب شرقی شهرستان خدابنده و در دامنه‌ ارتفاعاتی با همین نام است و همچنین بنای رختشویخانه در بافت قدیمی شهر زنجان که اکنون به‌ عنوان موزه‌ مردم‌شناسی کاربری دارد، از دیگر پروژه‌های مرمتی هستند.

عسگریان افزود: داش‌کسن یکی از پروژه‌هایی است که بحث بازپیرایی در آن مطرح بود به این ترتیب که خاک‌برداری‌هایی که در سالهای گذشته از طریق کاوش‌های باستانی انجام شده بود و خاک‌های انتقالی از جاهای دیگر که به‌ وسیله نزولات جوی به حریم معبد آمده بود، جمع‌آوری شد.

مدیر دفتر پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: همچنین سنگ‌های تزئینی که در چند سال گذشته فرو ریخته بودند، جمع‌آوری و مستند‌سازی شدند.

عسگریان افزود: سه هیئت باستان‌شناسی به‌طور همزمان کار خود را در اراضی مسجد جمعه، تپه‌ نور و ارگ سلطانیه انجام دادند و هم اکنون همه‌ این کاوش‌ها به ‌پایان رسیده‌اند.

کد مطلب 1039341

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