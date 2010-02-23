تروریسم صهیونیستی زاییده امپریالیسم انگلیسی

در شرایطی که ترور مقام ارشد حماس توسط عوامل موساد و انتشار اخباری مبنی بر استفاده تروریستها از پاسپورت های انگلیسی و چند کشور دیگر غربی به یکی از مهمترین اخبار جهان در روزهای اخیر تبدیل شده، توجه به روابط سخت افزاری و نرم افزاری انگلیسی ها و صهیونیستها از گذشته های دور حائز اهمیت است.

مقامات انگلیس، گزارش روزنامه دیلی‌میل را که فاش کرد وزارت امور خارجه این کشور در مورد احتمال ارتکاب عملیات تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی به وسیله موساد آگاه بوده است را رد کرده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس، اطلاع داشتن این وزارتخانه از طرح ترور محمود المبحوح را رد کرد.

روز پنج‌شنبه، دیوید میلی بند وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به اخبار منتشر شده، استفاده سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از پاسپورت‌های انگلیسی برای انجام عملیات ترور فرمانده حماس را "خجالت ‌آور" دانست.

این در حالی است که یکی از شش انگلیسی که پاسپورت آنان از سوی رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گرفت، تحت عنوان جیمز کلارک بریتانیایی‌الاصل که به عنوان کارشناس خنثی‌سازی بمب در ارتش اسرائیل فعالیت می‌کرد، ناپدید شده است.

پلیس دبی پس از ترور فرمانده حماس، مشخصات پاسپورت شش انگلیسی را منتشر کرد که مظنون به شرکت در این عملیات هستند. با این وجود، بررسی‌ها مشخص کرد که این پاسپورت‌ها جعلی بوده ولی نام افراد و مشخصات حقیقی بوده‌اند.

باوجود انکار مقامات انگلیس از دخالت سازمان اطلاعاتی این کشور در ترور این رهبر حماس، روابط سازمان های اطلاعاتی انگلیس و رژیم صهیونیستی به مراتب فراتر از انجام این ترور است و حتی می توان موساد را شاخه ای از سازمان اطلاعاتی بریتانیای کبیر سابق دانست که تحت این عنوان در سرزمین های اشغالی مستقر شد.

در بیان نحوه تاثیرگذاری انگلیسی ها و صهیونیست ها بر جهان و چگونگی رهبری نرم افزاری آن، وجه شباهت غیرقابل انکاری وجود دارد. چه انگلیسی ها و چه صهیونیست ها در جهان از لحاظ قدرت سخت و داشتن منابع سخت افزاری قدرت که سرزمین و جمعیت بخشی از آن محسوب می شود، بسیار ضعیف هستند اما این دو از لحاظ تاثیرگذاری بر حرکت جهان، تاثیرات غیرقابل انکاری دارند.

روابط موساد و سازمان اطلاعاتی انگلیس را می توان به زمان ایجاد رژیم صهیونیستی که با خروج استعمار پیر از منطقه فلسطین همراه بود، مرتبط دانست و در حقیقت سنگ بنای ایجاد موساد را انگلیسی ها بنا نهادند و هنوز هم بر آن تاثیر دارند.

در بررسی روند حرکت قدرتی مثل آمریکا نیز می توان جای پای موساد و سازمان اطلاعاتی انگلیس را مشاهده کرد و تمامی روسای جمهوری ایالات متحده به عنوان قدرت نوظهوری که توانایی های سخت افزاری بالایی دارد، از همان زمان استقلال به شدت تحت تاثیر انگلیسی ها و بعدها تحت تاثیر صهیونیست ها بوده اند.

امروزه، آمریکا با کشورهایی دچار تنش است که انگلیس با آنها در گذشته دچار تنش بوده و روسیه و چین از نمونه های بارز آنها هستند. لشکرکشی ایالات متحده به افغانستان و عراق به عنوان دو مستعمره سابق انگلیس و تداوم نفوذ لندن بر دستگاه اطلاعاتی پاکستان، همگی نمونه هایی از تاثیرگذاری انگلیسی ها بر فرایندهای بین المللی است.

تاثیراتی که ایپک(کمیته روابط عمومی صهیونیست های آمریکا) بر روند حرکت آمریکا دارد و نفوذ صهیونیست ها و انگلیسی ها در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگر نهادهای منطقه ای و فرامنطقه ای همگی حاکی از استراتژیک و واحد بودن روابط لندن و تل آویو است.

تاثیرات انگلیسی ها و صهیونیست ها بر جهان فقط به ابعاد سیاسی محدود محدود نمی شود و اکنون پشت هر رسانه ای بین المللی و حتی شرکت های اقتصادی چندملیتی، دست چند سهامدار صهیونیست یا انگلیسی قابل مشاهده است که رهبری فکری مجموعه را برعهده دارند.

اگر، جهان در گذشته قربانی بلوک بندی شرقی و غربی شده بود و این دو بلوک در تلاش برای استثمار و به خدمت گرفتن بشر در جهت منافع خود بودند، جهان امروز را باید قربانی صهیونیست های انگلیسی مآب و انگلیسی های صهیونیست مآب دانست.