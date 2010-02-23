نسل جدید لباسهای انرژی زا/ تولید لباسهای خورشیدی با سلولهای انعطاف پذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته دانشمندان موسسه تکنولوژی کالیفرنیا این سلولهای خورشیدی انعطاف پذیر می توانند در تولید تعداد زیادی از محصولات از جمله لباسهای خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت هر اتفاقی که برای چنین لباسهایی بیافتد، سلولها همچنان به عملکرد انرژی زایی خود ادامه خواهند داد. به بیانی دیگر حوادثی مانند سوراخ شدن و پاره شدن نمی تواند اختلالی در عملکرد سلولهای خورشیدی موجود در پارچه ایجاد کند.

سلولهای خورشیدی معمولا با استفاده از لایه های سیلیکونی ساخته می شوند که این روش تولید شیوه ای بسیار گران قیمت و پرهزینه است و به همین منظور دانشمندان برای کاهش هزینه ها تنها از یک درصد از این مواد گران قیمت در شکل میله هایی بسیار باریک استفاده کردند.

هر یک از این میله ها وسعتی برابر دو میلیونیوم متر داشته و در الگویی جنگل مانند به صورت عمودی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. به این شکل نور وارد شده در میان میله های سیلیکونی حرکتی رفت و برگشت پیدا کرده و این حرکت تا زمانی که بیشترین بخش نور جذب شود ادامه پیدا خواهد کرد.

این مجموعه از میله ها در لایه ای شفاف از لاستیک سیلیکونی جاسازی شده است تا خاصیت انعطاف پذیری را برای سلولهای خورشیدی به وجود آورد. سلولهای خورشیدی که از مجموعه این ساختارها به وجود می آیند قادر به جذب 85 درصد از نور دریافتی خورشید هستند که نسبت به سلولهای خورشیدی موجود بسیار قابل توجه به شمار می رود.

بر اساس گزارش ان بی سی، دانشمندان بر این باورند این ابزار را می توان در ابعاد بزرگ و به عنوان لایه های پوششی به صورت رول به تولید انبوه رساند.