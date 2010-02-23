آهوی زنده ای از زنجان خارج نشده/ آهوها احتمالا از پردیسان بوده اند

جواد تاراسی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان در حالی چنین اظهاراتی را بیان کرده که سازمان محیط زیست در واکنش به این خبر از بیمار بودن آهوان ایرانی و انتقال جهت مداوا به مرکز تحقیقاتی قطر خبر داده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: هیچ آهوی زنده ای از استان زنجان برای کارهای تحقیقاتی یا موارد دیگر خارج نشده و تا کنون سازمان هیچگونه مکاتبه ای با استان در خصوص زنده گیری آهو با استان صورت نداده و احتمال اینکه این دو آهو از پارک پردیسان تهران برای بررسی ژنتیکی به قطر فرستاده شده اند وجود دارد.

تارسی یادآور شد: در حال حاضر حدود دو هزار رأس آهو در منطقه سرخ آباد دشت سهرین زیست می کنند و برنامه ریزی گسترده ای در راستای حفظ گونه های مختلف جانوری داریم.

تاراسی با بیان اینکه دشت سهرین واقع در 25 کیلومتری غرب زنجان به عنوان یک منطقه حفاظت شده در سرخ آباد است، افزود: این دشت زیستگاه آخرین بازماندگان آهوان غرب و شمالغرب کشور است و در این منطقه هزار هکتاری، طبق آخرین سرشماری در سال گذشته، بیش از هزار و 800 رأس آهو زندگی می کنند که طبق پیش بینی های صورت گرفته این تعداد آهو امسال به دو هزار رأس افزایش می یابد.

وی حیات وحش شاخص منطقه حفاظت شده در سرخ آباد را شامل آهوی نژاد اصیل ایرانی، کل و بز، خرس قهوه ای سیاه گوش، کبک دری، تیهو، کبک معمولی و کبک چین، گراز، گرگ، بازهای شکاری و انواع پرندگان دانست و ادامه داد: حفاظت این منطقه به صورت شبانه روزی و مستمر توسط محیط بانان سر محیط بانی سهرین و این اداره کل صورت می پذیرد و گروههای گشت و کنترل سیار این اداره کل نیز نظارت بر کار آنها را به صورت مداوم انجام می دهند.

تاراسی فصل شکار را بسته به حیوانان و پرندگان مختلف متفاوت دانست و گفت: منطقه حفاظت شده انگوران به مساحت سه هزار هکتار، سرخ آباد به وسعت 120 هزار هکتار و منطقه شکار ممنوع خرمنه سر به وسعت 70 هزار هکتار، فیله خاصه با مساحت 25 هزار هکتار از جمله مناطق ممنوعه استان جهت شکار هستند و سایر مناطق استانی به صورت آزاد مدیریت می شوند.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان مساحت کل مناطق حفاظت شده و دشتها ممنوع این استان را 422 هزار هکتار بیان کرد و افزود: این میزان مساحت 19.2 درصد جمعیت کل استان زنجان را شامل می شود.

تاراسی در ادامه از وجود هزار و 108 گونه شناخته شده در استان زنجان خبر داد و عنوان کرد: اکثر این گونه های گیاهی جزو ذخایر ژنتیکی و مهمترین نقش این گونه های نقش گیاهان دارویی است.