آمریکا هیچ برنامه نظامی بر ضد ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مایک مولن" گفت: هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران مطرح نیست و من از اقدام نظامی حمایت نمی کنم.

مولن که در واشنگتن صحبت می کرد، گفت که وی به جای اقدام نظامی از اقدامات صلح آمیز از جمله راههای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی در قبال برنامه هسته ای ایران حمایت می کند.

رئیس ستاد مشترک آمریکا که به تازگی از خاورمیانه بازگشته بار دیگر تکرار کرد که هر گونه اقدام نسنجیده علیه ایران می تواند "پیامدهای ناخواسته ای" بدنبال داشته باشد.

این فرمانده آمریکایی در عین حال اقدام نظامی از سوی کشورش را رد نکرد و مدعی شد که اگر لازم باشد ارتش آمادگی برای اقدام احتمالی را دارد و ما به وزیر دفاع و مردم آمریکا آمادگی خودمان را اعلام می کنیم.

مولن بار دیگر ایران را متهم کرد که در مسیر دستیابی به تسلیحات هسته ای و بی ثبات کردن منطقه قرار گرفته است.

وی ادعا کرد: ایران در صدد تفوق و استیلا بر منطقه است و این مسئله دوستان و همسایگان را نگران می کند.

رئیس ستاد مشترک آمریکا در عین حال ضمن هشدار به پیامدهای جنگ بر ادامه روند دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی بر ایران تاکید کرد.