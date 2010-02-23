"جایی نزدیک آسمان" آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "جایی نزدیک آسمان" نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند خلیفه لو است. حسین قاسمی جامی به عنوان مشاور کارگردان و تدوینگر در این پروژه همکاری کرد. تصویربرداری این فیلم ماه پیش در شمال به پایان رسید.

داستان فیلم درباره ارتباط و علاقه شدید کودکی به اسبش است. او با وجود وضعیت نامناسب مالی حاضر به فروش اسب نیست اما در نهایت این کار را انجام می‌دهد... فرهاد حاصلخیز، میلاد بی‌خیش، مرضیه گوهری وجمعی از بازیگران استان گیلان در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده ومشاور کارگردان: حسین قاسمی‌جامی، صدابرداری وترکیب صدا: محمد قمی، مدیرتصویربرداری: احسان اسکندری، گریم: سحرصوفی پور، برنامه ریزو طراح صحنه ولباس: اسماعیل مقصودی، مدیر تولید: قاسم کریمی، عکاس: سیما محمدی، دستیارکارگردان و بازیگردان: وحیده بخشی، دستیار تصویر: محمدحسین محبی، دستیار صدا: محمدرضا کسنویه،آهنگساز: ایرج مشعوف، روابط‌عمومی: فوژان.

