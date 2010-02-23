کاهش 90 درصدی تخلف در کنکورارشد/ شخصی سازی دفترچه های کنکورسراسری

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در 50 درصد رشته های کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 بحث شخصی سازی دفترچه ها عملیاتی و در هر یک از این رشته ها دفترچه سئوالات با 6 نوع چیدمان به داوطلبان ارائه شد.

وی اظهار داشت: با توجه به کمبود وقت و تعدد زیاد رشته ها در کنکور کارشناسی ارشد ما تنها توانستیم در 50 درصد رشته ها شخصی سازی را اعمال کنیم.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در کنکور سراسری سال 88 نیز تنها در برخی گروههای آزمایشی دفترچه های سئوالات شخصی سازی شده بود و تلاش می کنیم در کنکور سراسری سال 89 دفترچه سئوالات در تمامی گروههای آزمایشی شخصی سازی شود.

وی اظهار داشت: در رشته هایی از کنکور کارشناسی ارشد که دفترچه ها شخصی سازی شده بود سازمان سنجش تعیین می کرد که هر فرد چه نوع دفترچه ای را دریافت کند. پیش از این خود داوطلب نوع دفترچه را انتخاب می کرد.

خدایی افزود: در رشته هایی که دفترچه آنها شخصی سازی شده بود، سئوالات و پاسخنامه ها به صورت یک بسته به داطلب ارائه می شد که در مواردی که داوطلب در جلسه حاضر نبود بسته سئوالات وی نیز باز نمی شد.