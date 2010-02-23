40 درصد ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی بدون دانشجو است

ناصر پریز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه پانزدهمین دوره ثبت‌نام نظام آموزش ترمی این دانشگاه همزمان با سراسر کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و پیوسته انجام پذیرفته است، افزود: در این دوره دانشگاه علمی کاربردی استان در 98 رشته کارشناسی ناپیوسته، 52 رشته کارشناسی پیوسته و پنج رشته کاردانی اقدام به جذب دانشجو می‌کند.

رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی گفت: این دانشگاه در دوره جدید ثبت نام پنج هزار سهمیه پذیرش دانشجو داشته است.

پریز ادامه داد: در دوره جدید جذب دانشجو در رشته‌های جدید، این دانشگاه به طور متوسط 25 درصد رشد داشته و همچنین سه رشته از دوره کارشناسی ناپیوسته و 28 رشته کاردانی پیوسته حذف شده است.

این مسئول در خصوص برگزاری آزمون این دوره در 14 اسفندماه جاری افزود: در این دوره در مقطع کاردانی 50 درصد نمره آزمون و 50 درصد معدل دیپلم داوطلبان برای پذیرش آنها مؤثر است.

رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی با بیان اینکه 40 درصد ظرفیت مراکز تحت پوشش واحد استانی هنوز خالی از دانشجو است، بیان کرد: در حال حاضر 27 هزار و 625 دانشجوی دوره ترمی و 13 هزار و 437 دانشجوی دوره پودمانی با یک‌هزار و 523 مدرس در 47 مرکز تحت پوشش، مشغول به تحصیل هستند.

پریز در خصوص ارائه تسهیلاتی از قبیل وام شهریه به دانشجویان گفت: سال گذشته چهار هزار و 904 دانشجو مبلغ هفت میلیارد و 356 میلیون ریال وام شهریه از این دانشگاه دریافت کردند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان خاطرنشان کرد: امسال نیز مبلغ 12 میلیارد ریال وام خوداشتغالی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی استان مصوب شده است.