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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

در خراسان شمالی؛

جابجایی 32 هزار نفر از اعضای هیئات مذهبی از طریق اتوبوس

جابجایی 32 هزار نفر از اعضای هیئات مذهبی از طریق اتوبوس

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان شمالی گفت: 32 هزار و 991 نفر از اعضای هیئاتهای مذهبی خراسان شمالی از طریق اتوبوس های ویژه ناوگان حمل نقل پایانه های استان خراسان شمالی جابجا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حمید رضا شهرکی ثانوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر حمل این مسافران را بوسیله هزار و 290 دستگاه اتوبوس ویژه اعلام کرد و اظهار داشت: درصددیم برای رضایت خاطر مسافران اتوبوس های ویژه را به ناوگان حمل نقل بیش از پیش افزایش دهیم.

وی افزود: ناوگان حمل و نقل مسافران درون شهری و برون شهری در استان خراسان شمالی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است و استفاده مسافران از وسایل عمومی نیز رشد 17 درصدی داشته است.

وی با اشاره به افزایش خرید اتوبوسهای ویژه از طریق شرکت های حمل و نقل و پایانه های استان خراسان شمالی گفت: امسال توانستیم تعداد قابل ملاحظه ای از اتوبوسهای معمولی مدل پائین را از مسیر خارج نمائیم.

وی در ادامه  آمار تصادفات مقصر درون شهری در سال 87 را شامل سواری و وانت 65 درصد، موتورسیکلت 10 درصد، کامیون 22 درصدو ناوگان مسافران را 3درصد عنوان کرد و اظهار داشت: ناوگان حمل و نقل مسافران آمارش از شاخصه کشوری پایین تر است .

وی از اعزام چهار هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور در نوروز ۸۹ به مناطق جنوب از طریق ناوگان حمل و نقل و پایانه های استان خبر داد و گفت: اعزام این کاروانها بوسیله اتوبوسهای ویژه با کلیه خدمات می باشد.

شهرکی ثانوی به آمادگی ناوگان عمومی استان برای جابجایی مسافر نوروزی اشاره کرد و گفت: طرح ثبت نام اینترنتی مسافران از هشتم آسفندماه همزمان با سراسر کشور در این استان شروع می شود.

وی اضافه کرد: برای تسریع در جابجایی مسافران و جلوگیری از کمبود احتمالی اتوبوس در ناوگان عمومی استان، ارایه سرویسهای دربستی از 25 اسفندماه تا اول فروردین و 13 فروردین تا 15 فروردین سال 89 برای شرکت ها ممنوع شده است.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های خراسان شمالی گفت: برای جبران یک سر خالی ناوگان اتوبوس برابر با قوانین 20 درصد به نرخ کرایه اتوبوس ها از 25 اسفند تا 15 فروردین اعمال می شود.

کد مطلب 1039360

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