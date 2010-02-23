بانوان ایران برابر بحرین شکست خوردند / پیروزی فلسطین با 17 گل

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سومین دوره مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا شب گذشته(دوشنبه شب) تیم فوتبال بانوان ایران در گروه A این رقابت‌ها برابر تیم بحرین با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

روز یکشنبه هفته جاری هم یک دیدار دیگر از این گروه برگزار شد که طی آن تیم فوتبال بانوان اردن با نتیجه 4 بر یک از سد تیم بحرین عبور کرده بود.

در آخرین دیدار از گروه A سومین دوره مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا عصر چهارشنبه هفته جاری تیم بانوان ایران برابر تیم قدرتمند اردن قرار گرفته و تنها در صورت پیروزی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود خواهد کرد.

جدول رده بندی گروه A:

1- اردن 3 امتیاز - تفاضل گل 3+

2- بحرین 3 امتیاز(یک بازی بیشتر)- تفاضل گل 2-

3- ایران بدون امتیاز

در دیگر دیدار برگزار شده از این رقابت‌ها، شب گذشته و از گروه B تیم فوتبال بانوان فلسطین با نتیجه پر گل 17 بر یک از سد تیم کویت گذشت.

جدول رده بندی گروه B:

1- فلسطین 3 امتیاز( یک بازی بیشتر) - تفاضل گل 15+

2- امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+

3- کویت بدون امتیاز

سومین دوره مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا طی روزهای اول لغایت دهم اسفند ماه جاری درشهر ابوظبی امارات برگزار خواهد شد و 6 تیم ایران، سوریه، اردن، فلسطین، بحرین و لبنان برای قهرمانی منطقه غرب آسیا با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

تیم فوتبال بانوان ایران در قالب تیم باشگاهی ملوان بندر انزلی(قهرمان مسابقات فوتبال بانوان لیگ برتر باشگاههای کشور) برای شرکت در مسابقات فوتبال غرب آسیا عازم ابوظبی امارات شده است.