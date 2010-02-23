نخستین شعبه بانک شهر کشور در سنندج راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه دوشنبه و با حضور مدیر عامل موسسه مالی و اعتبار شهر و جمعی از مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی استان، نخستین شعبه بانک شهر کشور در سنندج راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری شهر در مراسم افتتاح شعبه بانک شهر سنندج اظهار داشت: از آن جا که شهرداری ها مسئولیت ارائه خدمات شهری را بر عهده دارند، بعد از دولت دارای بیشترین گردش مالی هستند.

احمد درخشنده افزود: تا پیش از راه اندازی بانک شهر، گردش مالی شهرداری های کشور در گردش مالی سایر بانک ها اداره می شد که با راه اندازی این شعبه نه تنها گردش مالی شهرداری ها در این بانک متمرکز می شود بلکه مشکلات مالی کارکنان شهرداری ها و اعتبارات عمران شهری نیز رفع خواهد شد .

وی با بیان اینکه شهرداری تهران از 15 سال قبل به دنبال راه اندازی بانک شهر بوده است، گفت: تعاونی اعتبار شهر با هدف ارایه خدمات به کارکنان شهرداری تهران به عنوان مقدمه راه اندازی بانک شهر از سال 81 فعال شد و بعد از آن در سال 87 به موسسه مالی و اعتباری شهر تغییر نام داد تا این که یک هفته پیش به بانک تبدیل گردید .

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری شهر با بیان این که شعبه سنندج شعبه شماره 77 بانک شهر است، عنوان کرد: از این تعداد 63 شعبه در تهران و بقیه در کلانشهرها فعالیت دارند .

شهردار سنندج نیز بیان داشت: شهرداری ها وظایف متنوع و متعددی را از مباحث عمرانی تا مسایل فرهنگی بر عهده دارند که راه اندازی بانک شهر می تواند در راستای خدمات رسانی به شهروندان موثر باشد .