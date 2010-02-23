اختصاص بودجه ویژه در هدفمندی یارانه ها به آسیبهای اجتماعی

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا هدفمند کردن یارانه ها تاثیری در افزایش اعتبار آسیبهای اجتماعی دارد، افزود: یکی از دغدغه های سازمان بهزیستی درخواست اختصاص بودجه ای ویژه برای کنترل و مبارزه با آسیبهای اجتماعی است که این موضوع را در کارگروه تدوین و تحول هدفمند کردن یارانه ها مطرح کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی تاکید کرد: تاکنون تعامل خوبی با کارگروه تدوین برقرار شده و نظرات بهزیستی نیز در خصوص افزایش بودجه اعمال شده و درحال حاضر کارگروه در حال بررسی این موضوع است.

موسوی با اشاره به اینکه پیشنهادات و نگرانیهایی را که در مورد اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد به دولت اعلام کرده ایم، گفت: چنانچه بحث مسائل اجتماعی و آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد می تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی شود به همین دلیل بهزیستی به صورت کتبی موضوع را به مسئولان مرتبط اعلام کرده و در این زمینه تعامل خوبی با وزارت رفاه و دولت داریم.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد افزایش بودجه آسیبهای اجتماعی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: اگر قرار باشد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده اجرایی شود، با توجه به بار تورمی که می تواند داشته باشد و همچنین قشر آسیب پذیری که سازمانهای اجتماعی با آنها مواجه هستند طبیعتا خواستار افزایش بودجه در این بخش هستیم.

به گفته وی خوشبختانه دولت این موضوع را مورد توجه جدی قرار داده و تعامل مثبتی میان وزارت رفاه و کارگروه برقرار شده است و امیدواریم بودجه کافی برای کنترل آسیبهای اجتماعی در نظر گرفته شود.

موسوی با اشاره به اینکه نمی توان گفت که آسیبهای اجتماعی در صورت هدفمند کردن یارانه ها افزایش پیدا می کند یا خیر، افزود: اما این نگرانی وجود دارد که اگر تدبیر خاصی صورت نگیرد نه فقط آسیبها بلکه تمام تصمیم گیریهای اقتصادی دچار مشکل می شود.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار داشت: اطمینان می دهیم که دولت در مورد پیامدهای اجتماعی دغدغه زیادی دارد و توجه به آسیبهای اجتماعی و افزایش بودجه آن را به طور حتم مد نظر قرار خواهد داد.