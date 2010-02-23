ایرادشورای نگهبان به مصوبه مجازات القاب علمی/ تعیین جایگاه القاب حوزوی

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سرانجام مصوبه مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد گفت: مصوبه مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوبه ای بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی است.

وی با بیان اینکه این طرح در مجلس به تصویب رسیده است گفت: شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرد که سبب شد تصویب نهایی آن به تاخیر بیفتد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ایراد شورای نگهبان درمورد مدارک حوزه های علمیه است که در مصوبه مجلس درباره آنها تعیین تکلیف نشده بود.درحوزه های علمیه سطح سه وچهار وجود دارد که این عناوین مشابه مقطع فوق لیسانس و دکتری در دانشگاهها است.

سلیمی اظهار داشت: البته اکثر نمایندگان مجلس معتقدند این طرح شامل حوزه های علمیه نشود چرا که این افراد دارای شان بالاتری بوده و نیازمند عنوان فوق لیسانس و دکتری نیستند و قطعا پس از ارجاع این طرح به مجلس، بررسی های لازم در این مورد صورت می گیرد.

طرح قانونمند کردن بکارگیری القاب طرحی بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده های علمی است که در آن تلاش می شود افرادی که از این القاب به عمد و نادرست استفاده می کنند، مجازات شوند.

درج مجازات در روزنامه های کثیرالانتشار، جرایم نقدی و حبس مانند کلاهبرداران، جریمه نقدی از یک میلیون تا 20 میلیون ریال برخی از مجازاتهایی است که برای استفاده کنندگان از القاب علمی از سوی اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای افرادی که به طور نادرست و غیرواقعی از القاب علمی استفاده می کنند در نظر گرفته شده است.