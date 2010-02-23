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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

برای افزایش رکورد مسابقه شطرنج سیمولتانه آماده ام

برای افزایش رکورد مسابقه شطرنج سیمولتانه آماده ام

مشهد - خبرگزاری مهر: مرتضی محجوب استاد بزرگ شطرنج کشور با اشاره به حضور اساتید بزرگ در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر گفت: برای افزایش رکورد مسابقه شطرنج سیمولتانه آماده ام.

مرتضی محجوب در حاشیه هجدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر بدلیل حضور شطرنج بازان با تجربه و بزرگ از چهارده کشور جهان دارای اهمیت و همچنین سطح کیفی بسیار بالایی است.

استاد بزرگ شطرنج کشور تصریح کرد: بنده در جدول رتبه بندی شطرنج بازان این مسابقات در مکان نهم قرار گرفته ام و تمام تلاشم را انجام خواهم داد تا بتوانم جزو سه نفر اول مسابقات باشم و مقامی را در خور شأن و شخصیت شطرنج کشورم کسب کنم.

محجوب در خصوص احتمال قهرمانی خود در این رقابتها گفت: در این مسابقات شطرنج بازان شناخته شده و بزرگی همچون سرگی تویاکف، احسان قائم مقامی و شجاعت قانع حضور دارند و رقابت با آنها جذاب و مهیج است اما باز هم می گویم که برای تصاحب مقام اول تا سوم تلاش می کنم.

وی ادامه داد: در مجموع شرایط نسبتا مساعد است و با توجه به اینکه بنده نیز در آمادگی مطلوبی به سر می برم، امیدوارم تا بتوانم بازیهای خوبی را به نمایش بگذارم و به اهدافم در این مسابقات دست یابم.

قهرمان شطرنج کشورمان در رابطه با ادامه رکورد شکنی های جهانی نیز خاطر نشان کرد: زمانیکه توانستم در مسابقه شطرنج "رخ در رخ 500" حضور پیدا کنم و پس از حدود هجده ساعت رکورد جهان که مربوط به کیریل گئورگیف بود را بهبود دهم، برخی از شطرنج بازان جهان برای افزایش این رکورد اعلام آمادگی کردند.

مرتضی محجوب اظهار داشت: بر همین اساس بنده نیز تصمیم گرفته ام تا اگر مجددا شرایط مهیا شد در سال آینده نیز مسابقه همزمانی را با تعداد شرکت کننده بیشتری برگزار کنم و برای افزایش این رکورد از آمادگی خوبی برخوردار هستم.

کد مطلب 1039367

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