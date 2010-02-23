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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۴

با 54 کشته در سال 2010؛

آمار تلفات آمریکا در افغانستان به 1000 نفر رسید

آمار تلفات آمریکا در افغانستان به 1000 نفر رسید

یک خبرگزاری غربی در گزارشی اعلام کرد که آمار تلفات ارتش آمریکا در افغانستان از ابتدای جنگ در سال 2001 تاکنون به 1000 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، از ابتدای سال 2010 تاکنون 54 نظامی آمریکایی در افغانستان جان خود را از دست دادند.

این درحالی است که در سال 2009 دستکم 316 نفر، در سال 2008 حدود 155 نفر، در سال 2007 حدود 117 نفر، در سال 2006 حدود 98 نفر، در سال 2005 حدود 99 نفر، در سال 2004 حدود 52 نفر، در سال 2003 حدود 48 نفر، در سال 2002 حدود 49 نفر و در سال 2001 دستکم 12 نفر کشته شدند.

آمریکا هم اکنون با افزایش روز افزون آمار تلفات نظامیان خود در افغانستان مواجه است و چنین آمار تلفاتی در تاریخ جنگ این کشور بی سابقه بوده است.

کد مطلب 1039369

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