باد شدید و گرد و غبار در گیلان/ سقف دهها خانه کنده شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یکی از بلایای طبیعی که در استان گیلان هرساله رخ می دهد پدیده طوفان یا باد شدید است علاوه بر خسارات اولیه نظیر فرو ریختن سقف خانه ها، ریشه کن شدن درختها و… اشیای که به اطراف پرتاب می کند، موجب خسارات جانی و مالی زیاد می شود.

بر اثر بادهای طوفانی اجسام مختلفی از جا کنده و با نیروی زیاد به اطراف پرتاب می شوند، طوفان به سیمهای انتقال برق و نیز تیرهای چراغ برق صدمه می زند و در نتیجه کار دستگاههای تصفیه آب و فاضلاب و تلمبه خانه های را که با نیروی برق کار می کنند مختل می سازد و مشکلات فراوانی در اثر جمع شدن زباله و فضولات که خود سبب افزایش مگس و سایر جانداران موذی می شود، پیش می آیند.

باد شدید تا کنون خسارات سنگینی به گیلان وارد کرده است

معاون عمرانی استانداری گیلان در این باره گفت: حوادثی مثل سیل، زلزله، باد شدید که در سطح استان از احتمال وقوع بالاتر برخوردارند از طریق ساخت سد ها، سیل بند ها، بند های انحرافی، آبخیزداری مناطق کوهستانی و شیبدار و نیز با ساخت منازل مسکونی مقاوم در سطح قابل ملاحظه ای کاهش می یابند.

محمد اکبرزاده افزود: هر یک از عناصر جوی به تنهای می تواند بلایای مهمی مانند افزایش دما، سرعتهای زیاد باد و وقوع طوفان، بارشهای تند و وقوع تگرگ، یخبندان و سرمازدگی و سایر بلایای طبیعی را ایجاد کند، اما بیشترین خسارات جانی و مالی بر اثر پدیده های جوی ترکیبی و خطرات ثانویه ناشی از آنها مانند طوفان، رعد و برق، خشکسالیها، سیل، آتش سوزی و ... است.

وی با اعلام اینکه در این سالها وقوع خشکسالیها افزایش قابل ملاحظه ای یافته اند، اظهار داشت: کاهش اثرات سیلاب با روشهای مانند مقاومت در مقابل خطر توسط طراحی و ساخت دیواره های مناسب یا ساختهای دفاعی در مقابل سیل قابل حصول است.

سقف ساختمانهای استان گیلان در مقابل وزش باد بسیار آسیب پذیر است و با وزش باد سنگین در سقف خانه ها از جا کنده می شود معاون استاندار گیلان

معاون عمرانی استانداری گیلان افزود: کاهش خسارات ناشی از رویدادهای جوی اقلیمی با اجرای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مانند اعلام خطر بهنگام و استفاده مناسب از زمین ممکن است.





سقف ساختمانها استان گیلان در مقابل وزش باد بسیار آسیب پذیر هستند

وی در ادامه با اعلام اینکه سقف ساختمانها استان گیلان در مقابل وزش باد بسیار آسیب پذیر هستند، بر لزوم مقاوم سازی واحد های مسکونی براساس ضوابط و استانداردها مهندسی در استان تاکید کرد.

به هر حال وزش باد شدید در روز گذشته بار دیگر خسارتهای زیادی به تعدادی از منازل مسکونی شهر رشت وارد کرد به گونه ای که سقف بسیاری از منازل از جا کنده و بر روی منازل مجاور پرتاب شد.

کنده شدن سقف یک واحد آپارتمان چهار طبقه واقع در معلولین رشت و سقوط آن به منازل همجوار، کنده شدن سقف اتاقک برق داخل محوطه شرکت آب و فاضلاب روستای واقع در خیابان پرستار بر روی هشت دستگاه خودرو، سقوط یک اصله درخت بر روی منزل مسکونی و تخریب سقف منزل واقع در خیابان آیت الله ضیابری، کنده شدن کامل سقف یک آپارتمان چهار طبقه واقع در بلوار شهید انصاری، دیلمان، کوچه همت و سقوط آن بر روی دو باب منزل مسکونی همجوار و کنده شدن قسمتی از سربندی یک آپارتمان چهار طبقه واقع در بلوار لاکان و آویزان شدن آن بر روی پیاده رو از خسارات بر جای مانده بر اثر وزش باد شدید است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت در این خصوص گفت: به دنبال برقراری تماسهای مداومی که از سوی شهروندان با سامانه 125 ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی رشت، سبب شد تا نیروهای سازمان به منظور جدا سازی و آوار برداری در مکانهای موصوف حاضر و به عملیات بپردازند تا از هرگونه خسارتهای جانی جلوگیری به عمل آید.

محمدعلی رفیعی از کلیه شهروندان خواست با رعایت موارد ایمنی در هنگام ساخت و ساز از بروز چنین مشکلاتی که منجر به متضرر شدن سایر همشهریان می شود، جلوگیری کنند.

فرهنگ سازی در زمینه توجه به حوادث طبیعی در ساخت و سازها ضروری است

فرهنگ سازی در زمینه توجه به حوادث طبیعی و لزوم رعایت ایمنی در ساخت و سازها بسیار ضروری است مدیرعامل آتش نشانی رشت

وی بر فرهنگ سازی در زمینه توجه به حوادث طبیعی و لزوم رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازها بین مردم عادی تاکید کرد و یاد آورشد: پیگیری و پافشاری صاحبان واحد های مسکونی و تجاری از مهندسان مبنی بر رعایت نکات ایمنی و استفاه از مصالح مناسب تاثیرات بسیار زیادی در زمینه احداث ساختمانهای مقاوم دارد.

مدیرعامل آتش نشانی رشت ادامه داد: پیش آگاهی و پیشگیری در کلیه امور بهتر از مبارزه و درمان است، در بسیاری از مواقع پیشگیری صدمات و خسارات جانی و اقتصادی ناشی از این گونه بلایا را به حداقل ممکن رسانده و این مهم نیازمند آگاهی و شناخت آحاد جامعه است و باید در سطح جوامع انسانی بسط و گسترش بیشتری پیدا کند.

بنابراین درک درست وقایع و پدیده های طبیعی منجربه پیش بینی، پیشگیری و تقابل منطقی و درست با آنها خواهد شد و از سوی به حداقل رسانیدن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه خود ساخته انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون خویش است با انتخاب راهکارهای مؤثر ممکن است.

در جهان معاصر دو گونه معضل طبیعی صدمات جانی و مالی شدیدی را بر جوامع انسانی وارد می سازند که هر چند هر دو ناشی از طبیعت اند اما منشأ ایجاد یکی از آنها طبیعت و دیگری ناشی از تحمیل آگاهانه و ناخود آگاه انسان بر طبیعت است.

ساختارهای اساسی از قبیل برقراری سیستم هشدار و اخطاریه های به موقع جوی، آماده سازی نیروهای انتظامی و راهداری، ایمن سازی نقاط وقوع بلایای طبیعی، تمهیدات علمی و مهندسی، طراحی پروژه های عظیم مطالعاتی در فازهای شناسایی، اجرا و نظارت و ارتقای سطح آموزش عمومی و تخصصی برای مقابله کاهش آثار بلایای طبیعی، تقویت نیروی انسانی متخصص و گروههای پژوهشی کارشناسی جهت مطالعه بلیه های طبیعی در مسیرهای اصولی و صحیح و با درک همه جانبه از کلیه روابط علت و معلولی موجود جهت کاهش بلایای طبیعی بسیار موثر است.

مدیر کل دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان در این ارتباط گفت: حوادث پیش بینی نشده، غافلگیر کننده و گاه اجتناب‌ ناپذیر است و به علت گستردگی، اثرهای جبران ناپذیری بر منابع مالی و انسانی می گذارند.

افشین عزیزی اظهار داشت: هر سال بر اثر وقوع حوادث و رویدادهای طبیعی در استان میلیارد ها ریال خسارت به اماکن شخصی، عمومی و تاسیسات دولتی وارد می شود.

باد های شدید همه ساله علاوه بر تخریب اماکن مسکونی و تجاری خسارتهای فراوانی به مناطق جنگلی و تاسیسات زیر بنای در سطح استان گیلان وارد می کنند افشین عزیزی

وی ادامه داد: باد های شدید همه ساله علاوه بر تخریب اماکن مسکونی و تجاری خسارتهای فراوانی به مناطق جنگلی و تاسیسات زیر بنای در سطح استان وارد می کنند. مدیر کل دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان افزود: جاری شدن سیل بر اثر بارندگی های شدید مقطعی و فصلی از رویدادهای طبیعی هر سال این منطقه است. وی همچنین مهمترین عوامل پدید آمدن خسارتهای ناشی از زمین لرزه را فقدان ایمنی و مقاوم سازی بناها و فرسوده بودن بافت های شهری و روستای دانست.

عزیزی یادآور شد: نداشتن درک صحیح و دانش فنی برای ایجاد سازه های مقاوم در برابر زلزله، فقدان توانایی فنی کارگران و دست اندرکاران ساخت و ساز از دیگر مشکلات کشور در هنگام بروز بلایای طبیعی همچون زمین لرزه محسوب می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان نیز بر آمادگی هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی و افزایش دانش مردم برای کنترل بلایای طبیعی تاکید کرد.

جمشید محمدی افزود: برگزاری مانورهای امداد و نجات به منظور آمادگی امداد گران در زمینه های مختلف همچون امداد ساحلی، دریایی، جاده ای، آوار برداری، آتش نشانی، اطفای حریق، اسکان، توزیع موادغذایی و لوازم مورد نیاز برای حادثه دید گان و نیز انتقال مصدومان به مراکز درمانی و آمادگی نیروهای انتظامی به منظور حفظ اموال و امنیت شهر از جمله اقدامهای لازم در این زمینه است.

توان مدیریت بحران دستگاههای اجرایی برای مقابله با وقوع حوادث غیر مترقبه باید ارزیابی شود

وی ادامه داد: همچنین برگزاری این مانورها، توان مدیریت بحران از سوی همه دستگاههای شرکت کننده برای مقابله با وقوع زمین لرزه یا سیل را ارزیابی می کند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان یاد آورشد: برگزاری نمایشگاهها، کار گروه تخصصی امداد و نجات در راستای افزایش دانش مردم و امداد گران برای کنترل رویداد های طبیعی موجب کاهش مصدومیتهای ناشی از حوادث می شود.

به هرحال استان گیلان سالانه با انواع مختلف بلایای طبیعی دست و پنجه نرم می کند از اینرو باید دولتمردان برای جبران خسارات ناشی از بروز سیل، طوفان، خشکسالی و سایر حوادث پیش بینی نشده اعتبارات کلانی به این استان اختصاص دهند و از سوی برای کاهش اثرات مخرب حوادث غیر مترقبه برنامه های اصولی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشند.