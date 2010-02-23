ضبط پنج سلاح از شکارچیان غیر مجاز در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، طی یک ماهه گذشته و با تلاش ماموران محیط بانی اداره محیط زیست شهرستان دماوند، پنج قبضه سلاح در گونه های مختلف از شکارچیان غیر مجاز به دام افتاده در منطقه حفاظت شده کوه سفید، کشف و ضبط شد که به لحاظ آماری رخدادی کم نظیر است.

معاون اداره محیط زیست شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این پنج سلاح ضبط شده شامل یک قبضه "ده تیرروسی"، یک قبضه "کلاشینکف"، یک قبضه "برنو" و دو قبضه سلاح شکاری کالیبر 12 است.

محرمعلی سیاهی با ارائه آماری از شش ماهه نخست سال 88 خاطرنشان کرد: علاوه بر کشف این تعداد سلاح در بهمن ماه سال جاری لاشه هفت راس قوچ، میش، کل، بز، 12 قطعه کبک و شش قطعه کبوتر از هفت اکیپ شکارچیان غیر مجاز در شش ماهه نخست سال جاری کشف و نفرات آن نیز به مراجع قضایی سپرده شدند.

جرائم نقدی در نظر گرفته شده فعلی ناکافیست

این مسئول با اشاره به جرائم در نظر گرفته شده توسط قوانین جزایی کشور پیرامون شکارچیان غیر مجاز عنوان کرد: بر طبق قوانین درج شده در کتاب "مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران"، شکار غیر مجاز جانوران گوناگون دارای جرائم نقدی و گاه جزایی مختلفی است.

وی ادامه داد: از جرائم نقدی در نظر گرفته شده برای حیوانات مختلف می توان به 16 میلیون تومان برای پلنگ، 12 میلیون تومان برای انواع پرندگان شکاری، 640 هزار تومان برای قوچ و میش، 560 هزار تومان کل و بز، 24 هزار تومان برای کپک و 12 هزار تومان برای کبوتر اشاره کرد.

سیاهی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص دستگیری چند باره برخی از این شکارچیان یادآور شد: تاکنون تعداد سه نفر از این شکارچیان دستگیر شده برای دو و یا حتی چندمین بار در مناطق مختلف حفاظت شده کشور به دام محیط بانان افتاده اند اما دوباره به انجام این بزه روی آورده اند.

به هر روی به نظر می رسد با توجه به جریمه های نقدی تعیین شده توسط نهادهای قانون گذار کشور در رابطه با شکارچیان غیرمجاز و در نظر گرفتن این مهم که اغلب این بزهکاران زیست محیطی را اقشار مرفه جامعه تشکیل می دهند و دستگیری چند باره برخی از آنها و مبادرت به انجام دوباره جرایم مذکور، نیاز به بازنگری مجدد در قوانین حفاظت محیط زیستی و شاید تدوین مجازاتهایی سنگین تر، بیش از پیش احساس می شود.

منطقه استحفاظی کوه سفید شهرستان دماوند از جاده فیروزکوه آغاز و تا مرز استان سمنان ادامه دارد که بدین ترتیب وسعتی نزدیک به 150 هزار هکتار را شامل می شود.