پردیس 90 هزار نفری داروخانه شبانه روزی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، شهر پردیس بر طبق آمار جمعیتی سال 1385 دارای 56 هزار نفر جمعیت است که در حال حاضر این تعداد با توجه به رشد روز افزون سالهای اخیر و تبدیل شدن این شهر به عنوان مکانی برای سرریز جمعیتی پایتخت به رقم غیر رسمی 90 هزار نفر رسیده است اما شهروندان این منطقه مسکونی از داشتن داروخانه شبانه روزی محروم هستند.

طی فاصله شهر به شهر به دنبال دارو در شب

یک بانوی سالخورده ساکن شهر پردیس با گله مندی از فقدان داروخانه شبانه روزی در این شهر به خبرنگار مهر گفت: من و همسرم از بیماری دیابت رنج می بریم و چندی پیش در ساعات تعطیلی داروخانه های پردیس متوجه نبود داروی ضروری این بیماری در منزل شدم.

وی ادامه داد: احساس کردم همسرم آنقدر بد حال شده که شاید نتواند تا صبح دوام بیاورد به همین جهت و بدلیل فقدان داروخانه شبانه روزی مجبور شدم تا با پرداخت هزینه تاکسی سرویس و مراجعه به شهر بومهن داروی مورد نیاز را تهیه کنم.

عضو شورای شهر پردیس پیرامون این معضل به خبرنگار مهر گفت: بیش از یک سال است که شورای شهر پردیس با تعیین یکی از اعضا به صورت مستقیم پیگیر ایجاد داروخانه شبانه روزی است.

متقاضیان خصوصی احداث داروخانه در انتظار مجوز

محسن رضایی ادامه داد: با وجود اینکه یکی از صاحب امتیازان داروخانه در پردیس بارها آمادگی خود را برای ایجاد داروخانه شبانه روزی اعلام و شورای شهر نیز وی را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی معرفی کرده است اما تا کنون پاسخی از مسئولین این دانشگاه دریافت نکرده ایم.

این مسئول با بیان اینکه شهرهای اطراف پردیس با حد نصاب جمعیتی کمتر دارای بیش از یک داروخانه شبانه روزی هستند، خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که مسئولین علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در رابطه با عدم اعطای مجوز، مطرح می کنند کمبود جمعیت این شهر است در حالیکه شهرهای اطراف با جمعیتی کمتر دارای بیش از یک داروخانه شبانه روزی هستند.

وی یادآور شد: در حال حاضر چند داروخانه در پردیس متقاضی ایجاد داروخانه شبانه روزی و سرمایه گذاری در این زمینه هستند و مطرح کردن بحث حد جمعیتی پایین، منطقی به نظر نمی رسد.

رضایی با اشاره به رفع مشکلات داروخانه های آماده تبدیل به شبانه روزی اظهار داشت: اعضای شورای شهر برای آماده کردن بسترهای مناسب، حتی پیش از تذکر مسئولین این امر، یکی از داروخانه های این شهر را که در داخل پاساژ مستقر بود مجهز به دربی خارج از مجتمع تجاری کرد.

هرچند معضلات اساسی شهر پردیس نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته اما ایجاد امکانات اولیه و ضروری نظیر داروخانه شبانه روزی می تواند در حل مشکل بار اضافی جمعیتی پایتخت و سر ریز آن به شهر جدید پردیس تاثیر بسزایی داشته باشد و عنوان بهانه هایی مانند حد نصاب پایین جمعیتی توجیه مناسبی برای کاستی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیست.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوه های البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 300 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.