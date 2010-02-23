دبیر فدراسیون تنیس روی میز از سمت خود استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن استعفای دبیر فدراسیون تنیس روی میز که امروز (سه شنبه) به دفتر علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی ارسال شد، آمده است: "بدینوسیله استعفای خود را اعلام می‎‌دارم. امیدوارم موافقت فرمایید."

کناره‎گیری قارداشی از سمت دبیری فدراسیون تنیس روی میز به دنبال درخواست سازمان بازرسی کل کشور از وی مبنی بر رعایت قانون دوشغله‎های ورزشی و اینکه باید هرچه زودتر استعفای خود را از دبیری فدراسیون اعلام کرده یا اینکه شغل دیگر خود را کنار بگذارد، انجام شد.

قارداشی از سال 1379 در کنار شاهرخ شهنازی (رئیس وقت فدراسیون تنیس روی میز) به عنوان دبیر فعالیت داشت. وی همزمان با حضور در فدراسیون تنیس روی میز، در فرودگاه مهرآباد نیز مشغول به کار بود.