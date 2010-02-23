دستگیری ریگی بیانگر یک کار منسجم اطلاعاتی است

صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دستگیری سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) هم نشان دهنده اقتدار نظام و هم بیانگر یک کار منسجم اطلاعاتی است.
وی همچنین گفت که در این راستا از کسانی که با هوشمندی خود این موفقیت را خلق کردند، تقدیر و تشکر می کنیم.
بنابراین گزارش، ساعتی پیش روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات مهم عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی شرق کشور را بازداشت کردند.
نظر شما