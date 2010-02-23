مجلس هفته آینده یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه را برعهده داشت، به مذاکرات نمایندگان پیش از آغاز جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: نمایندگان در این مذاکرات به منظور اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق بتوانند به دستورکارهای خود رسیدگی کنند، تصمیم گرفتند، تغییراتی در برنامه کاری هفته آینده به وجود آورند.

وی افزود: براساس تصمیم نمایندگان مجلس در هفته آینده روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت و کمیسیون تلفیق در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در جلسات صبح و بعد از ظهر و احتمالا شب بررسی لایحه بودجه را ادامه دهند.

