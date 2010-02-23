  1. سیاست
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۴

تغییر جلسات هفته آینده مجلس؛

مجلس هفته آینده یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی دارد

مجلس هفته آینده یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی دارد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه سال 89 کل کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و گفت: با تغییر برنامه هفته آینده مجلس شورای اسلامی، یکشنبه و دوشنبه آینده، جلسه علنی مجلس تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه را برعهده داشت، به مذاکرات نمایندگان پیش از آغاز جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: نمایندگان در این مذاکرات به منظور اینکه مجلس و کمیسیون تلفیق بتوانند به دستورکارهای خود رسیدگی کنند، تصمیم گرفتند، تغییراتی در برنامه کاری هفته آینده به وجود آورند.

وی افزود: براساس تصمیم نمایندگان مجلس در هفته آینده روزهای یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی خواهد داشت و کمیسیون تلفیق در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در جلسات صبح و بعد از ظهر و احتمالا شب بررسی لایحه بودجه را ادامه دهند.

کد مطلب 1039385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها