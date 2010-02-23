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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۵

خدایی در گفتگو با مهر:

کلید سئوالات آزمون کارشناسی ارشد اواخر هفته آینده منتشر می شود

کلید سئوالات آزمون کارشناسی ارشد اواخر هفته آینده منتشر می شود

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کلید نهایی سئوالات آزمون کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها اواخر هفته آینده از سوی سازمان سنجش منتشر می شود.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان می توانند در روزهای 13 یا 14 اسفندماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به مشاهده کلید سئوالات آزمون اقدام کنند.

وی اظهار داشت: نتیجه اولیه آزمون اواخر اردیبهشت ماه و نتایج نهایی آن در هفته اول شهریور ماه منتشر می شود. انتخاب رشته این آزمون نیز در هفته اول خرداد ماه صورت می گیرد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی (فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد ازظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.

کد مطلب 1039387

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