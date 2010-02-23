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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۹

طوفان گلستان را در نوردید/ جاده جنگلی گلستان مسدود شد

طوفان گلستان را در نوردید/ جاده جنگلی گلستان مسدود شد

گرگان - خبرگزاری مهر: طوفانی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت دوشنبه شب برخی از مناطق گلستان را درنوردید.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران گلستان به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این حادثه در برخی از شهرهای استان از جمله بندرگز، بندرترکمن گزارش شد و موجب قطع برق شهرهای استان شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون گزارشی از این حادثه اعلام نشده است و کارشناسان در حال برآورد میزان خسارت هستند.

به گفته حسام، همچنین در شب گذشته سه مورد آتش سوزی در شهرهای کردکوی و میودشت رخ داد که با تلاش نیروهای امدادی مهار شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران گلستان بیان داشت: با توجه به بارندگی هوا، احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و حاشیه نشینان رودخانه های استان نیز، موارد ایمنی را لحاظ کنند.

براساس اعلام هواشناسی گلستان، شرایط نامساعد جوی استان تا روز چهارشنبه ادامه داد.

براساس اعلام اداره کل راه و ترابری گلستان، محور جنگل گلستان نیز به دلیل بارندگی شیدد و احتمال وقوع سیل مسدود شده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه ارتباطی دارد.

کد مطلب 1039390

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