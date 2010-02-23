رفع نیاز کشاورزی جمهوری آذربایجان با تراکتورهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اوکتای اسدف عصر دوشنبه در بازدید از شرکت تراکتورسازی تبریز افزود: تولیدات کارخانه تراکتورسازی ایران بهترین گزینه برای تامین نیاز کشاورزان جمهوری آذربایجان است.

وی با بیان اینکه نیاز کشاورزان جمهوری آذربایجان با استفاده از قابلیت های تراکتورسازی ایران باید رفع می شود افزود: هم اکنون تراکتورهای مورد نیاز جمهوری آذربایجان از کشورهای نظیر بلاروس تامین می شود در حالی که مجموعه با تکنولوژی و کیفیت بالا و تنوع محصولات همچون تراکتورسازی در تبریز و همسایگی آذربایجان وجود دارد .

اسدف اضافه کرد: با امکانات و توانمندیهایی که در شرکت تراکتورسازی ایران وجود دارد جمهوری آذربایجان خواستار ایجاد رابطه تجاری در زمینه صادرات تراکتور به این کشور است.

رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان ظرفیت های استان و وجود واحدهای صنعتی نظیر تراکتورسازی را زمینه مناسب برای ارتقای همکاری‌ها و گسترش روابط‌ دو جانبه دانست.

اسدف خواستار افزایش هر چه بیشتر روابط بین تبریز و باکو شد و گفت: امروز رایزنی هایی در این زمینه بخصوص در مورد روابط اقتصادی این دو شهر صورت گرفته که امیدواریم به افزایش مبادلات میان دو کشور منجر شود.

لازم به ذکر است در جریان این بازدید احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان‌شرقی، اشرف‌نیا معاون عمرانی استاندار، علی احمداف معاون حزب آذربایجان نوین، جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در ایران و سه نفر از روسای کمیسیون‌های کشاورزی، علوم و سیاست خارجی و جمع دیگری از مقامات و مسئولان ارشد استانی، رییس مجلس ملی جمهوری آذربایجان را همراهی می کردند.