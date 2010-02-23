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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

فتحی پور تاکید کرد:

بودجه 89 باید به سمت اصل 44 سوق داده شود

بودجه 89 باید به سمت اصل 44 سوق داده شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند عملکرد بودجه در پیشرفت کشور گفت: بودجه باید به سمت اصل 44 و خصوصی سازی سوق داده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور افزود: با توجه به ابهامات موجود در لایحه بودجه تصریح کرد: واگذاری شرکت هایی که باید امسال در بودجه 88 انجام می شد حدود 350 شرکت واگذار نشده و باید در بودجه سال 89 دولت مجددا فروش آنها را براساس اصل 44 اخذ کند.

وی ادامه داد: همچنین بودجه مالیات در سال 88، صد درصد تحقق پیدا می کند و در سال 89 بودجه منظور شده صد در صد بر اساس بودجه 88 تخصیص خواهد یافت.

نماینده کلیبر و هوراند در مجلس بیان داشت: شرکت های دولتی و بودجه آنها باید پنج هزار و 500 میلیارد تومان درآمد ایجاد می کرد که هزار و 600 میلیارد تومان بوده و تاکنون محقق شده و برای سال 89 باید چهار هزار و 500 میلیارد تومان آن ایجاد شود.

فتحی پور با اشاره به 14 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی بیان داشت: با برداشت مبلغ 14 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در کمیسیون مقرر شد در قالب حدود 18 هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات به بخش خصوصی جهت پروژه عمرانی انجام شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی و انجام پروژه های عمرانی که هم به اشتغال و هم به بخش خصوصی کمک می کند باید تقویت شود و بودجه صندوق توسعه ملی به آن اختصاص یابد.

کد مطلب 1039404

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