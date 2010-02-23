  1. بین الملل
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۵۲

غرب گرفتار عواقب ترور المبحوح؛

امارات سرمایه گذاری کشورهای اروپایی را در دبی متوقف می کند

امارات سرمایه گذاری کشورهای اروپایی را در دبی متوقف می کند

منابع دیپلماتیک از تهدید دولت امارات به توقف سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در دبی در صورت عدم همکاری آنها درباره ترور محمود المبحوح خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که دبی کشورهای اروپایی را تهدید کرده در صورت عدم همکاری جدی درباره ترور محمود مبحوح سرمایه گذاری آنها در این منطقه را متوقف خواهد کرد.

این در حالی است که "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس همکاری "آویگدور لیبرمن" همتای اسرائیلی خود درباره استفاده عوامل ترور مبحوح از گذرنامه های جعلی را خواستار شد.

"ضاحی خلفان تمیم" رئیس پلیس دبی دوشنبه هفته گذشته اسامی 11 نفر از متهمان ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس را به همراه تصاویرشان فاش کرد. برخی از این متهمان دارای گذرنامه های فرانسوی، ایرلندی، انگلیسی و آلمانی بودند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به قتل رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.

کد مطلب 1039405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها