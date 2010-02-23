امارات سرمایه گذاری کشورهای اروپایی را در دبی متوقف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، شبکه 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که دبی کشورهای اروپایی را تهدید کرده در صورت عدم همکاری جدی درباره ترور محمود مبحوح سرمایه گذاری آنها در این منطقه را متوقف خواهد کرد.

این در حالی است که "دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس همکاری "آویگدور لیبرمن" همتای اسرائیلی خود درباره استفاده عوامل ترور مبحوح از گذرنامه های جعلی را خواستار شد.

"ضاحی خلفان تمیم" رئیس پلیس دبی دوشنبه هفته گذشته اسامی 11 نفر از متهمان ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس را به همراه تصاویرشان فاش کرد. برخی از این متهمان دارای گذرنامه های فرانسوی، ایرلندی، انگلیسی و آلمانی بودند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به قتل رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.