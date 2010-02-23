منتظری در گفتگو با مهر: فروش بلیت گران قیمت در جشنواره مردمی فجر بی معنا است

هادی منتظری نوازنده کمانچه ضمن بیان این مطلب با انتقاد به قیمت بالای بلیت کنسرتهای بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : به اعتقاد من در سالن ها باید به روی همه مخاطبان باز باشد تا با آرامش خیال از اجرای هنرمندان موردعلاقه خود دیدن کنند ضمن اینکه وقتی عنوانها متفاوت می شود باید قیمتها نیز متفاوت شود به این معنا زمانی که یک هنرمند پس از کسب مجوز ارشاد شخصا اقدام به برگزاری کنسرت می کند و هزینه هایی بابت اجازه سالن، تبلیغات و دستمزد نوازنده ها پرداخت می کند طبیعتا قیمتها بالا تر می رود و بین 15 تا 40 هزارتومان قیمت گذاری می شود اما این مسئله درباره جشنواره دولتی موسیقی فجر فرق می کند چراکه این جشنواره به اندازه کافی بودجه در اختیار دارد و نیازی به گران کردن قیمت بلیت جشنواره نیست.

این نوازنده کمانچه خاطرنشان کرد : مقوله هنر جدا از سایر مقوله های فرهنگی و هنری نیست و باید ورود برای عموم آزاد باشد و درکل با فروش بلیت مخالف هستم.

لازم به ذکر است هادی منتظری نوازنده کمانچه در تاریخ 12 اسفند ساعت 21:30 در بخش تکنوازی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اجرای برنامه دارد.