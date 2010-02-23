کلینتون از توسعه ناتو به شرق دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیلاری کلینتون در اظهارات روز دوشنبه خود در واشنگتن گفت: ناتو باید همکاری های امنیتی خود با روسیه را تقویت کرده و عملیات ها را برای رودرویی با چالشهایی جدید بکار گیرد.

کلینتون گفت که شرکای جدید از جمله روسیه به عنوان دشمن دوران جنگ سرد، به ناتو برای از بین بردن تهدیدهای روز افزون از جمله اشاعه تسلیحات هسته ای، تروریسم، دزدی دریایی و امنیت سایبر کمک خواهد کرد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به اینکه برنامه آمریکا برای استقرار سیستم های دفاع موشکی در اروپا تهدیدی برای روسیه به شمار نمی روند، افزود: در حالی که ناتو در فهرست چالش های امنیتی روسیه قرار ندارد اما در همان حین روسیه مهمترین همپیمان در تلاش برای ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته ای است بنابراین باید این کشور در سیستم دفاع موشکی آمریکا مشارکت داشته باشد و ما از آن دعوت کرده ایم تا در این سیستم که برای دفاع از شهروندان روسی و اروپایی است مشارکت داشته باشد.

هیلاری رودهام کلینتون بار دیگر با طرح این ادعا که سیستم دفاع موشکی آمریکا اقدامی دفاعی در برابر ایران و کره شمالی است افزود: همکاری روسیه و ناتو می تواند نتایج ملموسی را در بر داشته باشد.

وی گفت : ما اتحایه اروپا را رقیبی برای ناتو نمی بینیم بلکه یک اروپای قوی را به عنوان شریک مهمی برای این ائتلاف تلقی می کنیم.