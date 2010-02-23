هزینه 600 میلیون دلاری آمریکا در افغانستان/ بازداشت یک سرکرده طالبان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان پس از حمله روز گذشته ناتو در این کشور که منجر به کشته شدن 27 غیرنظامی شد، از مردم افغانستان عذرخواهی کرد.

همچنین ارتش آمریکا اعلام کرد که طی سال آینده بیش از 600 میلیون دلار برای ساخت تقریبا 200 پاسگاه پلیس در افغانستان هزینه خواهد کرد.

در نتیجه انفجار امروز سه شنبه در شهر "لشکرگاه" در مرکز ولایت هلمند 7 نفر کشته و 14 فرد دیگر زخمی شدند.

نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان کشته و زخمی شدن بیش از 30 غیرنظامی را در نتیجه حمله روز گذشته توسط ناتو محکوم کرد.

وزارت کشور افغانستان در آخرین گزارش خود آمار تلفات حمله انتحاری روز گذشته در ولایت ننگرهار را 15 کشته و 20 زخمی اعلام کرد.

تحولات پاکستان

مقامهای پاکستان از افزایش شمار تلفات انفجار انتحاری روز گذشته در دره سوآت به دست کم 10 نفر خبر دادند.

"ملا عبدل کبیر" عضو شورای رهبری طالبان و فرمانده بلند پایه شبه نظامیان در شمال غربی پاکستان دستگیر شد.