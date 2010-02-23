علیرضا سلیمانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: جلسه خوبی را با رئیس فدراسیون داشتیم که هر دو طرف نقطه نظرات خود را در مورد ادامه همکاری ارائه دادیم ولی اینکه نتیجه نهایی چه می شود به تصمیم رئیس فدراسیون بر می گردد .

وی ادامه داد: به عنوان سرمربی تیم ملی اختیار تام می خواهم و باید کادر فنی و همکارانم را خودم انتخاب کنم. برای من مسائل مالی چندان اهمیت ندارد ولی باید در انجام امور خود با امنیت شغلی بالا تصمیم گیری و برنامه ریزی کنم.

سرمربی تیم ملی کاراته با بیان اینکه تا پایان اسفندماه با فدراسیون قرارداد دارد افزود: نقطه نظرات رئیس فدراسیون در مورد تیم ملی بسیار مثبت بود. باید برنامه های خود را فدراسیون هماهنگ کنیم و در صورت ادامه همکاری کار را با قدرت برای کسب موفقیب در میادین مهمی چون جهانی صربستان و بازیهایی آسیایی گوانگژو آغاز کنیم.

سلیمانی در پایان گفت: برنامه های خود را برای بازیهایی آسیایی گوانگژو به کمیته ملی المپیک ارائه داده ایم. لیگ به اتمام رسیده و با وجود آنکه دو هفته از اردوها را برگزار کرده ایم در صورت صلاحدید فدراسیون باید اردوها دوباره از سر گرفته شود.