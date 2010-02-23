به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در شرایطی از روز چهارشنبه در تهران آغاز می شود که احسان مهاجر شجاعی دارنده مدال نقره دوره قبل این بازیها(2007- قطر) به دلیل تعلیق از فعالیت ورزشی غایب است. در غیاب وی سجاد مرادی دارنده مدال طلای بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام و مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2009 امید اصلی کسب مدال کشورمان در رشته های نیمه استقامت است.

هادی سپهرزاد دیگر دوومیدانی کار ایران در مسابقات 2007 قطر نیز کمی آسیب دیده است تا در صورت شرکت در رقابتهای آسیایی مسابقه سختی را با حریفان خود برگزار کند.

لیلا رجبی دارنده مدال برنز ماده پرتاب وزنه مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگژو دو هفته پیش در رقابتهای انتخابی تهران رکورد کشور را جابجا کرد تا چشم همه در بخش بانوان برای کسب یک مدال با ارزش به رجبی دوخته شود.

آخرین فرصت برای کسب ورودی مسابقات جهانی

عیدی علیجانی نایب رئیس کنفدراسیون دوومیدانی آسیا این رقابتها را آخرین فرصت برای کسب ورودی مسابقات جهانی می داند و می گوید:" تنها دوندگانی مجاز به شرکت در رقابتهای جهانی قطر هستند که بتوانند به رکوردهای ورودی فدراسیون جهانی دوومیدانی دست یابند. البته تا یک هفته مانده به رقابتهای جهانی، دوومیدانی کاران می توانند به رکوردهای ورودی مدنظر فدراسیون جهانی برسند اما با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در تهران این میدان به نوعی آخرین فرصت دوومیدانی کاران ایرانی و آسیایی برای دستیابی به رکوردهای ورودی مسابقات قهرمانی جهان در قطر است."

امید به حضور در جمع سه تیم برتر آسیا

مصطفی کریمی رئیس فدراسیون دوومیدانی کشورمان معتقد است ایرانی ها شانس زیادی برای کسب مدال در این بازیها دارند. او در این مورد به خبرنگار مهر می گوید:" با در نظر گرفتن اینکه مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان بلافاصله بعد از پیکارهای تهران در قطر برگزار می شود، این احتمال وجود دارد که همه تیمها با دوندگان مطرح خود در مسابقات آسیایی حاضر نشوند و تنها برخی دوندگان که به کسب سهمیه ورودی نیاز دارند به ایران بیایند. اگر این گونه باشد برای مدال آوری کار سختی نداریم."

رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در تهران با حضور 26 کشور آسیایی برگزار می شود که از این بین چین، ژاپن و قزاقستان از حریفان اصلی دوومیدانی کاران ما محسوب می شوند. رئیس فدراسیون دوومیدانی با در نظر گرفتن این مسئله اظهار داشت:" امید زیادی داریم که در رقابت با این دوندگان بتوانیم صاحب یکی از سه رده نخست مسابقات قهرمانی آسیا شویم. در کنار آن امیدواریم دوومیدانی کاران ما حتی آنهایی که شاخص نیستند با استفاده از امتیاز میزبانی بتوانند تعداد سهمیه های جهانی ما را افزایش دهند. "

دومین میزبانی ایران

سال 2003 و درست بلافاصله بعد از ساخت و تکمیل مجموعه دوومیدانی سرپوشیده آفتاب انقلاب ایران میزبان نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا شد. در آن سال دوومیدانی کاران ایران موفق به کسب 34 مدال (زنان و مردان) شدند.

دوومیدانی کاران ایران در سال 2005 در مسابقات ویتنام غیبت داشتند و در سال 2007 در قطر تنها رهاورد تیم ایران دو مدال نقره توسط هادی سپهرزاد و احسان مهاجر شجاعی در ماده هفتگانه و دوی 800 متر بود.

چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در 13 ماده مردان و 13 ماده زنان با حضور بیش از 300 دونده از 27 کشور آسیایی از پنجم تا هفتم اسفند ماه برای دومین بار در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.