رایزنی های اقتصادی صنعتی و سیاسی ایران و ژاپن در سفر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر "علی لاریجانی" دوشنبه شب پیش از حرکت به مقصد توکیو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این سفر که بنا به دعوت رسمی رئیس مجلس نمایندگان ژاپن صورت می گیرد، فرصت مناسبی است که پارلمان های دو کشور به رایزنی در زمینه های مختلف بپردازند و با استفاده از تجربیات یکدیگر در زمینه قانونگذاری در راستای یکسان سازی قوانین در منطقه و فراهم آوردن شرایط گسترش همکاری های دوجانبه گام بردازند.

وی انجام گفتگوهای اقتصادی و صنعتی را از دیگر اهداف سفر به ژاپن بر شمرد و بابیان اینکه ژاپن کشوری مهم در آسیا و عرصه همکاری های سیاسی و بین المللی ایران به شمار می رود، تاکید کرد: همکاری های پارلمانی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید.

رئیس مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی علاقه مند به گسترش مناسبات بازرگانی است، خاطرنشان کرد: بخشی از گفت و گوها با مقامات ژاپنی در این سفر در این راستا صورت می گیرد.

لاریجانی با اشاره به سیاست های جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد همکاری‌های اقتصادی دو کشور از سطح دولتی به سمت خصوصی گرایش پیدا کند.

وی سفر خود به ژاپن را فرصت مناسبی دانست تا اتاق های بازرگانی دو کشور در این زمینه تبادل نظر کنند.

رئیس مجلس رایزنی های سیاسی را از دیگر اهداف این سفر 5 روزه دانست و اظهار داشت: متاسفانه در منطقه خاورمیانه برخی حوادث تلخ زیادی روی می دهد که فرصت را برای رایزنی ها کاهش داده است.

وی با انتقاد ازسنگ اندازی مداوم کشورهای غربی در مسیر دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز، اظهار داشت: متاسفانه آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت تاثیر این کشورها قرار گرفته است.

لاریجانی همچنین با اشاره به کشتار بی رحمانه فلسطینی ها توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت: متاسفانه جنایت‌های مدرن صهیونیست‌ها توسط برخی کشورهای غربی بویژه آمریکا حمایت می‌شود و شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز با یک اظهار تاسف ساده از کنار موضوع می‌گذرد.

وی با بیان اینکه یازده عضو تیم تروریستی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) ماه گذشته میلادی با استفاده از گذرنامه های 4 کشور اروپایی انگلیس ، ایرلند، آلمان و فرانسه در امارت دبی، "محمود عبدالرئوف المبحوح" عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس ) را ترور کرد، گفت: در حالیکه انتظار می رفت وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل پایتخت بلژیک ضمن بررسی این موضوع واکنشی سخت و شدید نشان دهند به یک اظهار تاسف و انتقاد ساده بسنده کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در باره تحولات اخیر افغانستان نیز متذکر شد: هدف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) که پیوسته در حال کشتار بی‌رحمانه مردم غیرنظامی افغانستان است، سلطه بر منطقه بوده و هیچ ارزشی برای حاکمیت مردم منطقه قائل نیست.

وی تاکید کرد: کشورهای منطقه باید هوشیار باشند و به این رفتارها واکنش مناسب نشان دهند.

لاریجانی با بیان اینکه نیروهای ناتو امروز در بمباران افغانستان بیش از 40 شهروند غیرنظامی افغانستانی را کشته و یا زخمی کردند، گفت: ناتو قصد دارد دامنه عملیات نظامی خود در افغانستان را به استان قندهار این کشور نیز گسترش دهد.