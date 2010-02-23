به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه پنجم اسفندماه اعضای شورای سیاستگذاری، دوازده داور و تنی چند از دستاندرکاران و گروه اجرایی سومین جشنواره ادبی "یار و یادگار" با حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی(ره) دیدار خواهند کرد.
در این دیدار دبیر جشنواره به ارائه گزارش کلی از روند پیشبرد سومین جشنواره "یار و یادگار"، جزئیاتی از چگونگی برپایی مراسم اختتامیه در ششم اسفندماه، قیاس کمی و کیفی دوره سوم با دورههای پیشین میپردازد.
در ادامه نمایندهای از شورای سیاستگذاری نیز به ارائه توضیحاتی خواهد پرداخت و از اعضای هیئت داوران نیز افرادی درباره معیارهای داوری، کیفیت آثار و مقایسه آماری و کیفی آثار با دوره پیشین سخن خواهند گفت.
همچنین در این دیدار، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقام متولی اصلی این جشنواره رهنمودهای خود را ارائه خواهد کرد.
حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره)، سهراب هادی، محمدرضا حشمتی معاون فرهنگی مؤسسه، علی اصغر سعادتی و حمید هنرجو از اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند.
هیئت داوران این جشنواره را عباس براتیپور،عبدالجبار کاکایی، رضا عبداللهی، کامران شرفشاهی، عبالرحیم سعیدیراد،علیرضا بهرامی، حجتالاسلام محمدعلی خسروی، زهرا نصوحی، نریمان سجادی، محمدرضا اصلانی، حسن خادم و محمدحسین نوری آذری تشکیل میدهند.
اختتامیه سومین جشنواره "یار و یادگار" با محورهای "امام خمینی(ره) حقیقت همیشه زنده تاریخ"، "انقلاب اسلامی فصل بیداری ملتها"، "مهر میهن؛ عشق ولایت" و بخش ویژه "بانوی انقلاب" ششم اسفندماه 88 در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشود.
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