افتتاح چهار طرح عمرانی آموزشی در شهرستان کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از این طرحها معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در سخنانی با تأکید بر لزوم خودباوری گفت: اولین پیام حضرت امام خمینی(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در روز اول اسفند سال 57 ، پیام بازگشایی مدارس بود و از معدود پیامهایی است که ایشان خودشان آن را خواندند.

حمید پیشنماز ادامه داد: حضرت امام (ره) در این پیام اشاره می کنند که بچه ها را انقلابی و اسلامی بار بیاورید و لازمه رسیدن به این هدف این است که آموزش و پرورش بستر را فراهم کند و با توجه به اینکه همه افراد جامعه از این بستر عبور می کنند باید در آن تحول ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه رویکرد دولت به سمت آموزش و پرورش است افزود: باید سعی کنیم ساختارها درست و صحیح و محتواها اسلامی ایرانی و به روز شود تا آن تحول مورد نظر ایجاد شود.

نمازخانه مدرسه شبانه روزی کاردانش آمنه با 128 متر مربع زیربنا و 80 میلیون تومان هزینه، نمازخانه مدرسه کاردانش سینا با 120 متر مربع زیربنا و 45 میلیون تومان هزینه، خوابگاه هنرستان شبانه روزی شهید مدرس با هزار متر زیربنا و بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه و مدرسه پنج کلاسه شهید عجمی روستای فدافن با 390 متر مربع زیربنا و 300 میلیون تومان هزینه، طرح های عمرانی آموزشی است که در این مراسم به بهره برداری رسیده است.

