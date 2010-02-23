جریمه های کنونی گرانفروشان را تنبیه نمی کند / قانون را اصلاح می کنیم

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سالهای گذشته وظیفه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات اصناف بر عهده ادارات بازرگانی و هیئتهای صنفی بود، اظهار داشت: در سال جاری به دلیل صلاحیت نداشتن هیئتهای صنفی وظیفه نظارت بر قیمت کالاها و خدمات صنفی بر عهده سازمان تعزیرات قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام سال نو سازمان تعزیرات تمام توان خود را برای مقابله با گرانفروشی به کار می گیرد ولی مشکل اصلی همچنان ضعف اهرمهای قانونی برای متخلفان و گرانفروشان است.

وی با اشاره به اینکه گرانفروشان با جریمه های کنونی متنبه نمی شوند، افزود: در حال حاضر جرایم قانونی برای گرانفروشان کافی نیست و باید محرومیتهای بیشتری برای فروشندگان متخلف لحاظ شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در ادامه از اصلاح قانون مبارزه با گرانفروشی خبرداد و افزود: وزارت دادگستری مصمم است در سال آینده با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس تغییر اساسی در قوانین سازمان تعزیرات انجام دهد و به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

