به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد محسن ابراهیم صبح دیروز با حضور اعضاء خانواده و بستگانش و نیز جمعی از مسئولان وزارت ارشاد از مقابل تالار وحدت تهران برگزار ‌شد.

در این مراسم ابتدا پیام تعدادی از همکاران زنده‌یاد ابراهیم در دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری وزارت ارشاد خوانده شد که در آن به جایگاه هنری و ادبی این هنرمند فقید که طی 29 سال همکاری‌اش با دفتر مذکور تحقق یافته، اشاره شده بود.

نگارش بیش از 100 مقاله تحلیلی در حوزه‌های مختلف هنر و همکاری موفقیت‌آمیز زنده‌یاد ابراهیم با نشریه کیهان کاریکاتور که یک جایزه جهانی نیز برایش به ارمغان آورد و نیز جایزه اول مرکز مطالعات دینو برتزاتی (2001) از جمله نکاتی بود که در این یادنامه به آن اشاره شده بود.

ابراهیم تنها یک کاریکاتوریست نبود

سپس محمد حسین نیرومند مشاور وزیر ارشاد درامور هنری و از همکاران و دوستان سابق زنده‌یاد ابراهیم سخنانش را با نخستین دیدارش با وی آغاز کرد و گفت: در یکی از روزهای سال 72 که من مدیرمسئول نشریه کیهان کاریکاتور بودم، تلفن زنگ زد و پشت تلفن صدایی را شنیدم که قطعاً دیگر از یادم نخواهد رفت؛ فردی مودب که واژه‌ها را خیلی قشنگ ادا می‌کرد. او به من بابت نشریه تخصصی‌ام تبریک گفت و در آن تماس بود که من واقعاً ابراهیم را کشف کردم.

وی افزود: بعداً من خدمت ابراهیم رفتم و دیدم که کاریکاتوریست خوبی است که بسیار قشنگ هم می‌نویسد. ابتدا تصورم این بود که محسن ابراهیم تنها همین است اما او به واقع یکی از بهترین نویسندگان هنر بود و نه تنها در حوزه نقد هنری بلکه در حوزه ترجمه از افراد برجسته کشور بود.

جای خالی او از امروز در نشریات دیده می‌شود

نیرومند اضافه کرد: جای خالی محسن ابراهیم از امروز در نشریات دیده می‌شود چون در این سال‌ها هنرمند خوش‌قریحه‌ای که فهم درستی از مبانی هنر داشته باشد و مهمتر از آن خیلی زیبا نویسند، کم داشته‌ایم. ابراهیم تجسم اخلاق بود و احساس من این است که او در این ساعات که در آستانه میلاد پیامبر (ص) هستیم، نزد ایشان است.

آیت پیمان مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت ارشاد هم در سخنانی کوتاه درگذشت پی در پی دو تن از اعضاء دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری این وزارتخانه (علیرضا خسروی و محسن ابراهیم) را حادثه‌ای تاثربرانگیز و جانسوز توصیف کرد.

محسن ابراهیم گفتگو میان ادبیات سرزمین‌های دانته و مولوی را میسر کرد

همچنین در این مراسم همسر زنده‌یاد محسن ابراهیم از وی به عنوان "نویسنده و مترجمی که به ادبیات سرزمین‌اش عشق می‌ورزید" یاد کرد و گفت: ابراهیم حقیقت دانستن را دریافته بود و گفتگویی را میان ادبیات سرزمین‌هایی میسر ساخت که در گنجینه خود صدای دانته و مولوی را نهان کرده‌اند.

عشق وصف‌ناشدنی‌ به کوچکترین جزئیات زندگی فضیلت بزرگ او بود

وی با اشاره به ویژگی‌های این هنرمند فقید، افزود: ابراهیم زندگی را ساده ندید و آن را سخت می‌گرفت و بارها به هنگام ترجمه و نوشتن خود را در تنهایی سهمگین جملات غرق می‌کرد طوری که برای حرف زدن با او باید سرت را به او نزدیک می‌کردی. اندوه ملامت‌بار ساده انگاری‌ها بیش از هر چیز دیگر ابراهیم را می‌آزرد و فضیلت بزرگش عشق وصف‌ناشدنی‌ به کوچکترین جزئیات زندگی بود.

همسر زنده‌یاد ابراهیم در پایان با قرائت قطعه شعر کوتاهی که فرزندانش به یاد پدرشان سروده بودند، یاد او را گرامی داشت.

پس از این مراسم، پیکر این هنرمند فقید بر دوش اعضاء خانواده و جمعی از نویسندگان، مترجمان و ناشران آثار او به سمت بهشت زهرا (س) تهران تشییع شد تا دقایقی دیگر در قطعه هنرمندان و در کنار زنده‌یادان بهمن جلالی، محمد ایوبی و نیکو خردمند به خاک سپرده شود.

محسن ابراهیم عصر روز پنجشنبه هفته گذشته (29 بهمن ماه) بر اثر سکته قلبی در سن 58 سالگی در منزلش در تهران درگذشت.





