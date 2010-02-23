جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر درباره دستیابی صنعت بیمه به اهداف برنامه چهارم توسعه گفت: صنعت بیمه احکام خاصی را در برنامه چهارم برای رسیدن به اهداف خود ندارد که به طور مستقیم صنعت بیمه یا بیمه مرکزی پیگیر آن باشد.

رئیس شورای عالی بیمه افزود: پس از ابلاغیه 10 ماده ای رئیس جمهور برای اجرای طرح تحول در صنعت بیمه، این امر با سازماندهی و مدیریت اجرایی و از آن پس دوره تحول صنعت بیمه آغاز شد.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر یعنی سالهای 87 و 88 ( دوران تحول صنعت بیمه) برای ادامه اجرای آن در برنامه پنجم توسعه موادی پیش بینی شد که یکی از آنها صدور اجازه مشارکت خارجی‌ها در صنعت بیمه است.

فرشباف ماهریان استقرار نظام نظارت مالی یا غیر تعرفه ای یا کاهش تدریجی بیمه های اتکایی بیمه مرکزی را از دیگر برنامه های مد نظر در اجرا برنامه پنجم توسعه ذکر کرد و افزود: اگر قانونگذار اجازه آن را صادر کند، این امر در صنعت بیمه عملیاتی می شود.

به گفته وی، مقرراتی که بتواند موضوع رقابتی کردن را در صنعت بیمه افزایش دهد در برنامه پنجم انعکاس یافته است که با تصویب آن، همزمان با بحث تحول در صنعت بیمه ادامه خواهد یافت.