مردان پنج برابر بیشتر از زنان در معرض آسیبهای رانندگی هستند

دکتر حسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بررسیها نشان می دهد که برخی از عوامل بیماری زایی در مردان بیشتر از زنان است.

امامی رضوی با اشاره به مواردی چون حوادث رانندگی و مشاغل پرخطر که سلامت مردان را بیشتر از زنان تهدید می کند، افزود: در سوانح رانندگی و ترافیکی، مردان پنج برابر بیشتر از زنان در معرض آسیب هستند.

اولین پنج شنبه اسفند ماه به عنوان روز ملی سلامت مردان نامگذاری شده است.

سالانه حدود 23 فوت ناشی از حوادث جاده ای در کشور رخ می دهد که بیشتر فوت شدگان، مرد هستند.

معاون سلامت وزارت بهداشت همچنین با اشاره به کاهش سن مصرف مواد دخانی در بین پسران کشور، افزود: متاسفانه برخی اقدامات نابجا در احداث کارخانجات تولید سیگار در کشور، باعث تشدید افزایش استعمال دخانیات شده است که در این بحث وزارت بهداشت به شدت مخالف است.

امامی رضوی در خصوص برنامه های بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت برای ارتقای سلامت مردان، گفت: در بین گروههای مختلف جامعه، گروه مردان کمتر مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند و با توجه به نقش حمایتی آنان در خانواده، معمولا سلامت مردان مغفول می ماند. از همین رو، با قرار دادن عنوان روز ملی سلامت مردان در کشور، به دنبال این هستیم که با اجرای برنامه های مراقبتی و پیشگیری، به دنبال ارتقای سلامت این گروه از افراد جامعه هستیم.