گزارش مهر از تاریخچه لیگ قهرمانان آسیا/ حسرت ایران هشت ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفت دوره گذشته مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا تنها تیم فوتبال سپاهان موفق شد با حضور در دیدار نهایی فصل پنجم این مسابقات، نتیجه ارزشمندی را برای فوتبال باشگاهی ایران رقم بزند و این انگیزه را در بین تیم‌های ایرانی بوجود آورد که می توان به قهرمانی در این مسابقات هم دست یافت اما همچنان نمایندگاه ایران در حسرت فتح معتبرترین جام قهرمانی آسیا در رده باشگاهی هستند.

تاریخچه مسابقات باشگاهی فوتبال در آسیا:

رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا از سال 1967 آغاز شد و البته از سال 1972 (که نیمه تمام باقی ماند) تا سال 1985 برگزار نشد، تیم‌های کره جنوبی با 6 عنوان قهرمانی (سوون بلووینگز و پوهانگ استیلرز هر کدام 2 بار و دوو رویالز و ایلهواچونما هر کدام یک بار) عنوان پر افتخارترین کشور را در 21 دوره برگزاری این مسابقات از آن خود کردند.

تیم‌های باشگاهی ایران با 3 قهرمانی (استقلال 2 بار و پاس یک بار)، ژاپن (یومیوری، فردوکاوا و جوبیلوایواتا هرکدام یک بار، رژیم اشغالگر قدس (هاپوئل 2 بار) و مکابی (یک بار) در رده‌های بعدی قرار دارند. تیم‌های باشگاهی عربستان (الهلال 2 بار) و تایلند (تای فارمرز بانک 2 بار) این جام را فتح کردند و تیم‌های باشگاهی لیائوبنگ چین و السد قطر نیز هرکدام یک مرتبه قهرمانان این مسابقات لقب گرفتند.

مسابقات جام در جام باشگاه‌های آسیا هم که تیم‌های قهرمان جام حذفی کشورهای این قاره اجازه حضور در این بازی‌ها را داشتند از سال 1990 آغاز شد. پرسپولیس تهران با برتری برابر المحرق بحرین فاتح اولین دوره این مسابقات نام گرفت و الهلال عربستان در سال 2-2001 با شکست چونبوک موتورز آخرین عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.

نیسان ژاپن (1991)، یوکوهاما مارینوس (1992)، القادسیه کویت (1993)، یوکوهاما فلوگلس (1994)، بلمارهیراستوکا (1995)، الهلال عربستان (1996)، النصرعربستان (98-1997)، الاتحاد عربستان (99-1998)، شیمیزو ژاپن (2000-1999) و الشباب عربستان (1-2000) دیگر تیم‌های قهرمان این مسابقات بودند.

سوپر جام باشگاه‌های آسیا که بین 2 قهرمان جام باشگاه‌ها و جام در جام آسیا برگزار می شد، در سال 1995 با قهرمانی یوکوهاما فلوگلس ژاپن که فارمرزبانک تایلند را شکست داد، آغاز شد. ایلهوا چونما کره جنوبی (1996)، الهلال عربستان (1997)، النصر عربستان (1998)، جوبیلو ایواتا (1999)، الهلال عربستان (2000)، سوون بلووینگز سامسونگ کره جنوبی (2002) دیگر قهرمانان این رقابت‌ها بودند که تا پیش از آغاز لیگ قهرمانان آسیا، کسب عنوان قهرمانی در آن مهمترین افتخار یک تیم در آسیا بود.

تاریخچه لیگ قهرمانان آسیا:

تا سال 2002 مسابقات فوتبال درقاره آسیا تحت دو عنوان جام باشگاه‌ها و جام در جام آسیا برگزار می شد اما کمیته برگزاری مسابقات باشگاهی در این قاره پس از پایان مسابقات در سال 01-2000 تصمیم گرفت همانند رقابت‌های اروپایی با ادغام این دو جام پیکارها را در قالب لیگ قهرمانان آسیا برگزار کند.

همچنین درکنار این جام برای تیم‌های درجه سوم آسیا مسابقات دیگری به نام جام AFC در نظر گرفته شد تا این تیم‌ها فرصت حضور در بازی‌های قاره‌ای را از دست ندهند.

البته با گذشت زمان در نحوه برگزاری آن تغییرات بسیاری بوجود آمد ولی همچنان دیدگاه ثابتی برای برگزاری آن وجود ندارد و هر 2 سال تغییراتی در شکل انجام مهمترین رقابت باشگاهی در قاره آسیا صورت می گیرد.

قهرمانان ادوار مختلف لیگ قهرمانان آسیا:

2003: العین امارات

2004: الاتحاد عربستان

2005: الاتحاد عربستان

2006: هیوندای موتور کره جنوبی

2007: اوراواردز ژاپن

2008: گامبا اوزاکا ژاپن

2009: پوهانگ استیلرز

بررسی عملکرد تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا:

اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا 03 - 2002: کارنامه ناموفق سرخابی‌ها

تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان قهرمان نخستین دوره لیگ برتر، از مرحله گروهی در نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا حضور یافت اما استقلال به عنوان قهرمان جام حذفی، از مرحله سوم مقدماتی این مسابقات به مصاف حریفان قاره کهن رفت. نتایج نمایندگان ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

مرحله سوم مقدماتی:

* استقلال ایران 2 - الفیصلی اردن یک

* الفیصلی اردن صفر - استقلال ایران یک

(استقلال در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با کسب پیروزی 3 بریک راهی مرحله چهارم شد)

مرحله چهارم مقدماتی:

* استقلال ایران یک - نفتچی ازبکستان صفر

* نفتچی ازبکستان یک - استقلال ایران 2

(استقلال در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با کسب تساوی 2 بر 2 و به لطف گل زده در خانه حریف راهی مرحله گروهی شد)

مرحله گروهی:

گروه C:

* استقلال ایران 2 - السد قطر یک

گل‌ها: علی سامره (6) و رسول خطیبی (64) برای استقلال و ریکاردو سرجیو(72) برای السد

* استقلال ایران 2 - الهلال عربستان 3

گل‌ها: رسول خطیبی (18) و علی سامره (42) برای استقلال و پاتریک سوفو (34، 74 و 85) برای الهلال

* استقلال ایران یک - العین امارات 3

گل‌ها: علی سامره (67) برای استقلال و فیصل علی (65)، بوبکر سانگو (76) و قریب هریب (78) برای العین

جدول رده بندی گروه C:

1- العین امارات 9 امتیاز

2- السد قطر 3 امتیاز (تفاضل گل 1-)

3- استقلال ایران 3 امتیاز (تفاضل گل 2-، 5 زده و 7 خورده)

4- الهلال عربستان (تفاضل گل 2-، 4 زده و 6 خورده)

تیم العین امارات به عنوان تیم برتر گروه به مرحله بعد صعود کرد و استقلال حذف شد.

گروه D:

* پرسپولیس یک - الطلبه عراق صفر

گل: یحیی گل محمدی (62)

* پرسپولیس صفر - پاختاکور ازبکستان یک

گل: انورجان سولیف (22)

* پرسپولیس 4 - نیسا ترکمنستان صفر

گل‌ها: حسن خان محمدی (14 و 76)، یحیی گل محمدی (47) و امیرحسین اصلانیان (90) برای پرسپولیس

جدول رده بندی گروه D:

1- پاختاکور ازبکستان 9 امتیاز

2- پرسپولیس ایران 6 امتیاز

3- الطلبه عراق 3 امتیاز

4- نیسا ترکمنستان بدون امتیاز

تیم پاختاکور ازبکستان به عنوان تیم برتر گروه به مرحله بعد صعود کرد و پرسپولیس حذف شد.

دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا 2004: اصفهانی‌های ناکام

در پایان رقابت‌های نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا مسئولان برگزاری این جام تغییرات عمده‌ای را در نحوه انجام دومین دوره این رقابت‌ها ایجاد کردند. حذف تیم‌های درجه سوم آسیا از حضور در این رقابت‌ها و تشکیل مسابقاتی به نام جام AFC، همچنین تقسیم بندی مسابقات به دو مرحله گروهی و حذفی از مهمترین تغییرات در اجرای لیگ قهرمانان آسیا بود.

براین اساس دو نماینده از کشورهای غرب آسیا (بحرین، ایران، عراق، کویت، قطر، عربستان، امارات و ازبکستان) که قهرمان لیگ و جام حذفی کشور خود بودند در قالب چهار گروه چهار تیمی مرحله گروهی مسابقات غرب آسیا را برگزار کردند. در شرق آسیا هم دو نماینده از 6 کشور (چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و ویتنام) در قالب سه گروه چهارتیمی از مرحله گروهی شرکت داشتند که در نهایت هفت تیم اول گروه‌های هفتگانه جواز حضور درمرحله یک چهارم نهایی را بدست می آوردند.

در این بین قهرمان دوره گذشته در مرحله گروهی شرکت نمی کرد و ازمرحله یک چهارم نهایی به هفت تیم دیگر اضافه می شد تا تیم‌ها پس از قرعه کشی و شناخت حریفان در چارچوب مسابقات تک حذفی که به صورت رفت و برگشت برگزار می شد جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست می آوردند که این مراحل تا تعیین قهرمان به همین صورت ادامه پیدا می کرد.

در آن سال تیم سپاهان فاتح دومین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و ذوب آهن قهرمان جام حذفی به عنوان نمایندگان ایران در دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا حضور یافتند.

گروه A: (با انصراف ریفای بحرین تعداد تیم‌های این گروه به 3 تیم تنزل کرد)

* ذوب آهن اصفهان یک - پاختاکور ازبکستان صفر

گل‌ها: امانوئول ازوکام (77)

* ذوب آهن اصفهان 3 - قطراسپورت 3

گل‌ها: علی طهماسبی (15)، رضا عزیزی (65) و حمید عزیززاده (84) برای ذوب آهن و مشعل مبارک (47 و 50) و کلودیو کانیگیا (58) برای قطر اسپورت

* قطر اسپورت صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* پاختاکور ازبکستان 2 - ذوب آهن اصفهان صفر

گل‌ها: کوشیلف (27) و بیکموف (90)

جدول رده بندی گروه A:

1- پاختاکور ازبکستان 7 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 5 امتیاز

3- قطر اسپورت 3 امتیاز

4- ریفا بحرین (کناره گیری از مسابقات)

تیم پاختاکور ازبکستان به عنوان تیم برتر گروه به مرحله بعد صعود کرد و ذوب آهن اصفهان حذف شد.

گروه D:

* سپاهان اصفهان 4 - نفتچی ازبکستان صفر

گل‌ها: محمود کریمی (45 و 57) و سیدمهدی سیدصالحی (61 و 68)

* العربی کویت 2 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: مالک (66) و فراس خطیب (84) برای العربی و رسول خطیبی (17) و محمود کریمی (79) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان 3 - الاتحاد عربستان 2

گل‌ها: محمود کریمی (48 و 62) و رسول خطیبی (53) برای سپاهان و محمد امین (51) و دمبا (83) برای الاتحاد

* نفتچی ازبکستان یک - سپاهان اصفهان 3

گل‌ها: امید عیساکوف (10) برای نفتچی و محمد فرشباف (32)، سیدمهدی سیدصالحی (45) و اصغر طالب نسب (57) برای سپاهان

* الاتحاد عربستان 4 - سپاهان اصفهان صفر

گل‌ها: مرزوق العطیبی (11، 14 و 37) و دمبا (58)

* سپاهان اصفهان 3 - العربی کویت یک

گل‌ها: محمد فرشباف (55)، محمود کریمی (57) و اصغر طالب نسب (74) برای سپاهان و فراس خطیب (3) برای العربی

جدول رده بندی گروه D:

1- الاتحاد عربستان 13 امتیاز(تفاضل گل 3+)

2- سپاهان اصفهان 13 امتیاز(تفاضل گل 3-)

3- العربی کویت 8 امتیاز

4- نفتچی ازبکستان بدون امتیاز

الاتحاد به خاطر پیروزی بهتر در2 دیدار رودرو با سپاهان به عنوان تیم برتر گروه به مرحله بعد صعود و سپاهان حذف شد.

سومین دوره لیگ قهرمانان آسیا - صعود پاس، ناکامی سپاهان در آخرین گام

پاس سومین قهرمانان لیگ برتر پس از برکنار جلالی با هدایت مصطفی دنیزلی به عنوان قهرمان ایران در لیگ قهرمانان شرکت کرد و توانست به عنوان نخستین تیم ایرانی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا راه یابد. سپاهان قهرمان جام حذفی هم دیگر نماینده ایران در مسابقات بود که تا روز آخر صدرنشین گروهش بود اما با شکست برابر العین از صعود به مرحله بعد بازماند، العینی که در مرحله حذفی با توجه به گلزنی در خانه پاس با حذف دومین نماینده ایران، به جمع چهار تیم پایانی جام صعود کرد.

گروه A:

* پاس تهران 2 - الریان قطر یک

گل‌ها: جواد نکونام (27 و 90 -پنالتی) برای پاس و فرانک دی بوئر(63) برای الریان

* پلیس عراق یک - پاس تهران یک

گل‌ها: ایاد عباس (31) برای پلیس عراق و عیسی ترائوره (62) برای پاس

* پاس تهران 5 - السالمیه کویت یک

گل‌ها: محسن بیاتی نیا (65، 83 و 85)، عیسی ترائوره (50) و جواد نکونام (78) برای پاس و صالح بوبکری (40) برای السالمیه

* السالمیه کویت صفر - پاس تهران یک

گل: جواد نکونام (90- پنالتی)

* الریان قطر یک - پاس تهران 2

گل‌ها: جاسم ولید (38) برای الریان و آرش برهانی (71) و بهنام ابوالقاسمپور (80) برای پاس

* پاس تهران یک - پلیس عراق صفر

گل: حسین پاشایی (86)

جدول رده بندی گروه A:

1- پاس تهران 16 امتیاز

2- السالمیه کویت 9 امتیاز

3- الریان قطر 7 امتیاز

4- پلیس عراق 2 امتیاز

تیم پاس به عنوان تیم نخست گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

مرحله یک چهارم نهایی:

* العین امارات یک - پاس ایران یک

گل‌ها: محمد نصرتی (47-گل به خودی) برای العین و آرش برهانی(10) برای العین

* پاس ایران 3 - العین امارات 3

گل‌ها: آرش برهانی (34 و 47) و عیسی ترائوره (75) برای پاس و هلال سعید (83 و 84) و لوئیس (61-پنالتی) برای العین

تیم العین به خاطر گل زده بیشتر در خانه حریف راهی مرحله یک چهارم نهایی شده و پاس حذف شد.

گروه B:

* الشباب عربستان یک - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: گودوین آترا (25-پنالتی) برای الشباب - محمود کریمی(85)‌برای سپاهان

* سپاهان اصفهان یک - العین امارات یک

گل‌ها: ادموند بزیک (36) برای سپاهان و احمد مبارک (49) برای العین

* الوحده سوریه یک - سپاهان اصفهان 3

گل‌ها: ولید الشریف (67) برای الوحده و رسول خطیبی (6، 65 و 4+90) برای سپاهان

* سپاهان اصفهان 2 - الوحده سوریه صفر

گل‌ها: رسول خطیبی (21- پنالتی) و ادموند بزیک (32)

* سپاهان اصفهان یک - الشباب عربستان صفر

گل: هادی عقیلی(37)

* العین امارات 3 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: سانوگو (31 و 70) و سبیت خاطر (11) برای العین و محمود کریمی (69) و محسن بنگر(82) برای سپاهان

جدول رده بندی گروه B:

1- العین امارات 13 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 11 امتیاز

3- الشباب عربستان 10 امتیاز

4- الوحده سوریه بدون امتیاز

تیم العین به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعد صعود کرد و سپاهان در آخرین گام از صعود به مرحله بعد بازماند.

چهارمین دوره لیگ قهرمانان آسیا - تازه واردهای ناموفق

دو تیم فوتبال فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر و صباباتری قهرمان جام حذفی برای اولین مرتبه نماینده ایران در یک مسابقه باشگاهی در قاره آسیا بودند. نتایج آنها در چهارمین دوره لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* فولاد خوزستان 6 - القادسیه کویت صفر

گل‌ها: اصغر رامشگر (10)، میثم سلیمانی (27)، علی بداوی (34)، مجاهد خذیراوی (54)، نادر احمدی (59) و پژمان منتظری (72)

* الاتحاد سوریه صفر - فولاد خوزستان صفر

* پاختاکور ازبکستان 2 - فولاد خوزستان صفر

گل‌ها: زین الدین تاجی‌اف (13) و سرور جباروف (37)

* فولاد خوزستان یک - پاختاکور ازبکستان 3

گل‌ها: میثم سلیمانی (34) برای فولاد و رنات بایراموف (46)، ولادیسلاو کایران (48) و زین الدین تاجی‌اف (57) برای پاختاکور

* القادسیه کویت 2 - فولاد خوزستان صفر

گل‌ها: بدرالموتاوا (5 و 3+90)

* فولاد خوزستان یک - الاتحاد سوریه 2

گل‌ها: عادل کلاه کج(77) برای فولاد و محمد الدامن(21) و عبدال آقا(74) برای الاتحاد

جدول رده بندی گروه A:

1- القادسیه کویت 11 امتیاز

2- پاختاکور ازبکستان 10 امتیاز

3- الاتحاد سوریه 7 امتیاز

4- فولاد خوزستان 4 امتیاز

تیم القادسیه به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعد صعود کرد و فولاد از صعود به مرحله بعد بازماند.

گروه C:

* الغرافه قطر صفر - صباباتری تهران 2

گل‌ها: علی دایی(47 و 52)

* صباباتری تهران یک - الکرامه سوریه 2

گل‌ها: علی دایی (16) برای صباباتری و جهاد الحسین (63) و محمد الحاموی (90) برای الکرامه

* صباباتری تهران 2 - الوحده امارات 2

گل‌ها: علی قاسمیان (24) و یدالله اکبری (27) برای صباباتری و موریتو (60) و میتوروویچ (61) برای الوحده

* الوحده امارات 2 - صباباتری تهران 4

گل‌ها: یحیی گل محمدی (24 - گل به خودی) و اسماعیل علی (81) برای الوحده و سعید دقیقی (33 و 52)، آلن آودیچ (29) و سهراب بختیاری زاده (48) برای صباباتری

* صباباتری تهران 4 - الغرافه قطر یک

گل‌ها:علی دایی (77 و82)، آلن آودیچ (72) و یحیی گل محمدی (2+90) برای صباباتری و عبدالله المزروعی (55) برای الغرافه قطر

* الکرامه سوریه یک - صباباتری تهران صفر

گل: عبدالله خدر رفایی (31)