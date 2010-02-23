افزایش 64 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ مجید خدایی صبح سه شنبه در جلسه مشترک با رئیس شورای اسلامی استان افزود: در حال حاضر 125 باب کتابخانه عمومی در استان مشغول فعالیت هستند که این رقم نسبت به سال گذشته 13.6 درصد رشد داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ضمن اشاره به دور سوم سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان گفت : در این سفر احداث 11 باب کتابخانه عمومی استاندارد در استان ، احداث فاز دوم کتابخانه مرکزی تبریز و احداث 22 باب کتابخانه روستایی و نیز هوشمند سازی کتاب ها و دیجیتال سازی کتابخانه های عمومی به تصویب رسید .

وی به روند دریافت نیم درصد اعتبار حاصل از درآمدهای شهرداری توسط انجمن کتابخانه های عمومی اشاره کرد و گفت: امید است با جدیت و پیگیری روسای انجمن های کتابخانه های عمومی و همکاری شهرداران شاهد پیشرفت های کتابخانه های عمومی استان و حصول نتایج مثبت در زمینه دریافت اعتبار نیم درصد از شهرداری ها باشیم.

خدایی بر تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان تاکید کرده و از رئیس شورای اسلامی استان نیز دعوت کرد تا ضمن عضویت در این انجمن ، در راستای پیشبرد اهداف این انجمن و نیز تصویب آن همکاری کنند.

محمدحسین منافی رئیس استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تجهیز کتابخانه ها ، راه اندازی خدمات اینترنت در کتابخانه ها و نیز اجرای موفق طرح کتاب من ، بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولین به امر کتاب و کتابخوانی تأکیده کرده و گفت : یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در نهاد کتابخانه های عمومی کشور تدوین سند چشم انداز افق 1404 و است که باید با همکاری همه جانبه سازمانها با نظارت استانداری و انجمن کتابخانه های عمومی استان، فرمانداران، شهرداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با محوریت اداره کل کتابخانه های عمومی استان بر پیاده سازی موفق این برنامه ها همت گمارده شود.

وی در ادامه با استناد به ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در خصوص تشکیل جلسات انجمن حداقل در هر دو ماه یکبار، خواستار تشکیل منسجم ، منظم و پیوسته جلسات انجمن کتابخانه های عمومی استان، شهرستان ها و بخش ها شده و افزود: تشکیل منسجم این جلسات و نیز ارتباط مستمر اعضای انجمنها و نهادهای مختلف موجب بهبود و تسریع روند پیشرفت کتابخانه ها خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی استان ضمن ارزیابی مثبت فعالیت های اخیر صدا و سیمای مرکز استان در عرصه کتاب و کتابخوانی بر لزوم توجه ویژه این رسانه مردمی به امر کتابخانه ها نیز تأکید کرد.

منافی این جلسه به کتابخانه های روستایی اشاره کرده و گفت : با توجه به اینکه روستاها دارای درآمد پایدار نیستند لازم است با راه اندازی واحدهای کتابخانه سیار بخشی از نیاز روستاییان به کتابخانه را رفع کرد.