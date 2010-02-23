بقای هتلدارای در گرو تخصیص یارانه 30 درصدی صنعت است

رجبعلی خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیش از تدوین این بسته نخست باید مشخص شود که دولت تصمیم دارد صنعت گردشگری را در قالب قانون صنعت لحاظ کند و پس از آن پیشنهادات خود را ارائه می کنیم.

تعدیل هزینه‌های انرژی بر اساس صنعت و کاهش قیمت آنها به حداقل ممکن، تقلیل پرداخت هزینه بیمه پرسنلی مراکز اقامتی و... از جمله راهکارهای هتلداران است که برای کاهش تبعات احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بسته پیشنهادی به آن اشاره شده است.

این مقام مسئول در شورای هماهنگی تشکل‌های اقامتی کشور‏ تاکید کرد: باید تا سال آینده صبر کرد و منتظر تصمیمات دولت بود، چنانچه 30 درصد یارانه بخش صنعت به گردشگری اختصاص نیابد صنعت هتلداری متلاشی می شود.

پیش از این ایرانپور دبیر جامه هتلداران در این رابطه عنوان کرده بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ظرف پنج سال، سالانه فقط 20 درصد به هزینه های هتلداران اضافه می شود، بنابراین نیازی به سرعت بخشیدن به تبیین سیاستهای هتلداری و بسته پیشنهادی نیست.

خسروآبادی به وضعیت نامطلوب هتلداران در کشور اشاره کرد و گفت: از بعد از انتخابات وضعیت هتلداری در کشور نامناسب شده به طوری که بسیاری از آنها از پس هزینه های خود بر نمی آیند.

وی اظهار داشت: به طور کلی پدیده های سیاسی خود به خود نا امنی ایجاد کرده و باعث کاهش تعداد مسافران و رکود گردشگری می شوند و چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند بسیاری از هتلداران ورشکست می شوند.

دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های اقامتی کشور‏ با اشاره به اینکه هتلداری یکی از بخشهای آسیب پذیر است، گفت: باید از بخشهای آسیب پذیر در کشور حمایت شود تا هتلداران بتوانند به گونه ای لطماتی که طی این مدت به این صنعت وارد شده را جیران کنند.

به گفته خسروآبادی، ارائه تسهیلات بانکی، بخشش مالیات و کم کردن عوارض صنعت هتلدارای، تاخیر در بازپرداخت وام بانکی و... از جمله راهکارهای حمایتی برای هتلداران است.