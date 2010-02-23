کمک 300 میلیون دلاری نظامی آمریکا و انگلیس به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی از تصویب کمک نظامی 150 میلیون دلاری پنتاگون به یمن برای مبارزه با تروریسم خبر داد.

همچنین انگلیس موافقت خود را با اعطای کمک 150 میلیون دلاری برای آموزش و ارسال تجهیرات به ارتش یمن اعلام کرده است که این رقم دو برابر رقم کلی در سال گذشته است.

در همین حال مقامات ایالات متحده که خواستند تا نام آنها فاش نشود، اعلام کردند که 150 میلیون دلار کمک نظامی به ارتش یمن در روز جمعه توسط "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا تصویب شد و این مبلغ بیش از دو برابر کمک نظامی ایالات متحده به یمن در سال گذشته است.

هنوز جزئیات بسته اقتصادی که توسط گیتس تصویب شده، منتشر نشده است اما مقامات ایالات متحده اعلام کردند که این کمک نظامی شامل پول اضافی به دیگر همپیمانان آمریکا می شود، از جمله کشورهایی که در جنگ افغانستان مشارکت کردند.

در همین حال پایگاه خبری میدل ایست پیشتر در گزارشی نوشته بود: آمار علنی و اعلام شده در رسانه ها بیانگر این مسئله است که آمریکا نخستین پشتیبان یمن در مبارزه با تروریسم در برابر القاعده است، اما اکثر تحلیلگران معتقدند کمک های واشنگتن با در نظر گرفتن کمک های مخفیانه و هنگفت عربستان به یمن در جایگاه دوم قرار دارد.