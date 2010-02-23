جزیره دایناسورهای کوتوله واقعی است!

به گزارش خبرگزاری مهر، ایده وجود این هیولاهای کوچک ما قبل تاریخ در جزیره "هاتگ" در رومانی صد سال پیش توسط فردی به نام "بارون فرنز نوپسا" ارائه شد که مالکیت این جزیره را دارا بود. اکنون ایده وی برای اولین بار توسط محققان دانشگاه بریستول مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد دایناسورهای این جزیره واقعا کوتوله بوده و به هیچ وجه جانداران جوان و کم سنی نبوده اند.

یکی از توضیح های مورد علاقه اکولوژیستها برای توجیه کوچک بودن دایناسورهای گیاهخوار این جزیره گیر افتادن این جانداران در جزیره و کوچک شدن آنها طی دوره های تکاملی تحت تاثیر شرایط منطقه بوده است. سه گونه از دایناسورهای جزیره هاتگ به نامهای مگیاروساروس، تلماتوساروس و زلموکسس ها ابعادی برابر نیمی از دیگر اعضای خانواده دایناسورها در دیگر بخشهای جهان داشته اند.

بررسی ها نشان داده است هیچ استخوان بزرگی در بدن این جانداران وجود نداشته و ابعاد استخوانهای آنها هیچ شباهتی به استخوانهای دایناسورهای معمولی ندارد. همچنین تحلیل دقیق ساختار استخوانها نشان می دهد این جانداران کاملا بالغ بودند و کوچکی آنها ناشی از جوان بودنشان نبوده است.

نظریه جزیره کوتوله ها در پروژه ای دیگر به خوبی آشکار شده بود و دانشمندان نشان داده بودند در یکی از جزایر مدیترانه ای طی ده ها هزار سال پیش فیلهای کوتوله زندگی می کرده اند. این تحقیقات نشان می دهد کوتوله شدن جانداران فرایندی کاملا سریع بوده و تحت تاثیر شرایط حاکم بر جزیره و خطر انقراض جانداران در اثر کم بودن فضا و منابع غذایی به وجود می آید.

بر اساس گزارش تلگراف، دایناسورهای هاتگ به اواخر دوره کرتاسه زمانی که بیشتر نقاط اروپا توسط طغیان دریاهای بزرگ غرق شد زندگی می کرده اند. وسعت این جزیره 120 هزار و 429 کیلومتر مربع بوده و مملو از فسیلهای متنوع گیاهان، حشرات، مارمولکها، ماهی ها، قورباغه ها، پرندها و پستانداران است.