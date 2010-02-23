  1. سیاست
  2. سایر
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

طی عملیات کم نظیر اطلاعاتی/

ریگی در مسیر هوایی دستگیر شد / اعلام جزئیات دقیق عملیات

ریگی در مسیر هوایی دستگیر شد / اعلام جزئیات دقیق عملیات

سرکرده گروهگ تروریستی موسوم به جندالله در جریان یک عملیات پیچیده امنیتی اطلاعاتی کم نظیر و موفق ، توسط سربازان گمنان امام زمان(ع) دستگیر شده است.

خبرنگار مهر از منابع مختلف کسب اطلاع کرد که عبدالمالک ریگی ، عامل تروریستی که از سوی برخی آژانس های اطلاعاتی منطقه و غرب مرتکب جنایات متعددی علیه مردم کشورمان شده بود، در مسیر پروازی دوبی به قرقیزستان و پس از هماهنگی های لازم پروازی طی یک اقدام عملیاتی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان با هدایت هواپیما به فرود در فرودگاه بندرعباس به همراه همراهانش دستگیر شده است. وی قصد داشته است یک عملیات تروریستی در شرق کشور را برنامه ریزی و هدایت کند.

شبکه فاکس نیوز آمریکا که از سوی پنتاگون حمایت می شود ، طی خبری ارتباط ریگی و حمایت سازمان اطلاعاتی آمریکا "سیا" از وی را تکذیب نکرده است. 

بر اساس این گزارش ها ، هواپیمای مذکور اسکورت شده و پس از تحویل دادن ریگی به مسیر عادی خود به سمت قرقیزستان ادامه داده است.

در عین حال برخی منابع در مجلس مدعی شدند که عبدالمالک ریگی در سفری هوایی به مقصد امارات بوده که توسط نیروهای امنیتی کشورمان شناسایی ودستگیر شده است.

خبرگزاری مهر ضمن تلاش برای اطلاع رسانی شفاف تر و بررسی صحت و سقم و جزئیات اخبار منتشره ، متعاقبا یافته های خود را منتشر خواهد کرد.

بنابر اطلاع واصله طی ساعات آینده مسئولان مربوط جزئیات دقیق این عملیات موفق را به آگاهی عموم خواهند رساند.

کد مطلب 1039441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها