تفکیک شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز به هشت شرکت تعاونی مجزا

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمد مهدی اعلایی در کارگروه استانی سهام عدالت آذربایجان شرقی افزود: این اقدام پیرو تصمیم گیری هایی صورت می گیرد که در جلسات مختلف اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز بیش از 30 درصد سهام‌ عدالت آذربایجان شرقی را شامل می‌شود، تصریح کرد: براساس قانون، نباید سهم هر یک از شرکت‌های تعاونی سهام عدالت از هفت درصد بیشتر باشد و از همین رو شرکت تعاونی سهام عدالت تبریز به هشت شرکت تعاونی سهام عدالت مجزا از جمله فرهنگیان و قالیبافان تفکیک می‌شود.

وی تاکید کرد: با ایجاد شرکت های تعاونی مجزا در این کلانشهر فعالیت ها از انحصار خارج شده و نظارت ها بیشتر می شود.

مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی همچنین از تبدیل شرکت های تعاونی سهام عدالت آذربایجان شرقی به شرکت های تعاونی سهامی عام در آینده نزدیک خبر داد و گفت:این تبدیل وضعیت به دنبال نامه ابلاغی از سوی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صورت می گیرد تا امکان مشارکت تک تک سهامداران فراهم شود.

اعلایی همچنین اظهار داشت: تعیین صلاحیت کاندیداهای متقاضی عضویت در ترکیب هئیت مدیره این شرکت ها توسط اداره کل تعاون خواهد بود و بورس منطقه ای نیز به اتفاق این اداره کل که نظارت شکلی را عهده دار می شود، بر عملکرد شرکت های مزبور نظارت خواهد کرد.

به گفته مدیر کل تعاون آذربایجان شرقی، شرکت های تعاونی سهامی عام استان ها باید ظرف یک سال پس از تشکیل، به بورس انتقال یابند.

هم اکنون در شرکت های 19 گانه تعاونی سهام عدالت آذربایجان شرقی بیش از دو میلیون نفر با اوراقی به ارزش دو هزار میلیارد تومان عضویت دارند.