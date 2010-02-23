انتخابات تنها راه تحقق خواسته های ملت عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، آیت الله سیستانی در بیانیه ای اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور از اهمیت بسیار زیادی به ویژه در شرایط دشوار کنونی عراق برخوردار است.

در این بیانیه گفته شده است: انتخابات تنها راه تحقق اهداف و خواسته های ملت عراق از جمله بهبود عملکرد پارلمان و دولت به شمار می رود.

آیت الله سیستانی همچنین از تمامی شهروندان عراقی خواست که نسبت به آینده کشورشان و بازسازی آن بر اساس عدالت و برقراری مساوات برای تمامی ملت در انتخابات شرکت کنند چرا که عدم شرکت در انتخابات به هر دلیلی به معنای اعطای فرصت به دیگران برای تحقق خواسته های نامشروعشان خواهد بود.

در ادامه بیانیه آمده است: مرجعیت دینی در شرایطی که تاکید می کند از هیچ حزب و گروهی در انتخابات حمایت نمی کند بر ضرورت انتخاب بهترین فهرست ها از سوی رای دهندگان تاکید دارد.

وی در پایان از مردم عراق خواست که به شایسته ترین نامزدهای انتخاباتی رای دهند.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفند) برگزار خواهد شد.