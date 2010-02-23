چهره های فرهنگی هرمزگان از جشنواره هفدهم تولیدات مراکز استانها می گویند

شیوا سلجوقی در گفتگو با ستاد خبری جشنواره تولیدات صداو سیمای مراکز استان ها حضور هنرمندانی چون عمو پورنگ را در بندرعباس موجب شادی و نشاط کودکان و میهمانان دانست و افزود: حضور چنین هنرمندان محبوب کودکان نباید صرفا جنبه تفریح و تفرج مسائل کودکان هرمزگانی از قبیل بازی ها و ورزش های محلی، طرز پوشش، معصومیت، پاکی، خونگرمی و بسیاری از خصایص اخلاقی بارز و خاص نوجوان و همچنین به کشف و معرفی توانمندی های آنان بپردازند.

این کارشناس روندکار صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در پوشش برنامه های کودکان و نوجوانان مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: انتظار می رود با برگزاری جلسات در قالب سیاست مشترک در حوزه کودکان با صدا و سیما خواسته ها و حقوق واقعی بچه ها را در دنیای امروز یادآور شویم و با ساخت برنامه های متنوع تر گامی در جهت تغیر نگاه به استان و ترویج فرهنگ بومی تا سرزمین های همجوار و فراتر از آن برداشته و مانع هجوم ورخنه فرهنگ بیگانه با توجه به مرزی بودن هرمزگان و ورود اجناس خارجی نامناسب برای کودکان شود.

هرمزگان استعداد و ظرفیت پذیرش جشنواره های مختلف را داراست

سرپرست انجمن سینمای جوان استان هرمزگان و برگزیده جشنواره شانزدهم تولیدات رادیو و تلویزیونی مراکز استان ها گفت: استان هرمزگان استعداد و ظرفیت پذیرش جشنواره های مختلف را دارد و هنرمندانی که در این استان فعالیت می کنند در سطح کشور شاخصند.

عبدالله خداکریمی درگفتگو با خبرنگار ستاد اطلاع رسانی جشنواره هفدهم تولیدات رادیو و تلویزیون مراکز استان ها جشنواره ها را محل تبادل افکار و اندیشه ها عنوان کرد و افزود: هنرمندانی که آثار خود را به جشنواره عرضه می کنند در پی شناساندن آثار خود به دیگر هنرمندان می باشند. کاش شرایطی فراهم می شد تا همه هنرمندان در حوزه صدا و تصویر بتوانند در این جشنواره شرکت نمایند و فقط استفاده از تولیدات برگزیدگان نباشد.

خداکریمی ادامه داد: هر چند تمامی برنامه ها از شبکه های مختلف پخش می شود اما جشنواره گزینشی از این آثار است و جهت تاثیرگذاری بیشتر لازم است همه هنرمندان ازاین آثار استفاده نمایند. این تهیه کننده برنامه های تلویزیونی اظهار داشت: امروزه صدا و تصویر در دورترین نقاط جهان پیام رسانی می کند و فرهنگ و تمدن یک کشور را به مردمان سرزمین های دور معرفی می نماید که این همراهی صدا و تصویر تاثیر بسزایی در روابط انسان ها در سراسر جهان فراهم کرده است.

خداکریمی زمان جشنواره هفدهم را کمتر از جشنواره های پیشین ذکر کرد و افزود: اختصاص زمان بیشتر و در نظر گرفتن شبکه خاص برای پخش آثار همه هنرمندان موجب افزایش انگیز تولید در بین آنان وتاثیرگذاری مثبت می شود.این هنرمند ابراز امیدواری کرد مسولان توجه و نگاه خاص ومتفاوتی به رسانه ملی در مراکز استان های مرزی داشته و با در اختیار قرار دادن بودجه و امکانات کافی و لازم موجب ارتقای کیفی برنامه ها و ایجاد رقابت باشند.

وی بیان داشت: اکنون تولیدات صدا و سیما به گونه ای در حال شکل گیری است که به سمت بومی گرایی و فرا منطقه ای پیش می رود.

خداکریمی از تهیه کنندگان تلویزیونی مرکز خلیج فارس است که سال گذشته با برنامه ترکیبی سیمای روستا در جشنواره شانزدهم موفق به کسب رتبه شد.داستان آبی آسمانی، سفربودن، سفر عشق و مستند تشته برساحل ، آب وخاک و آتش از نمونه آثار این هنرمند هرمزگانی است.

تقویت همکاری‌های رسانه‌ای از ثمرات خوب جشنواره صدا و سیماست

رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی در هرمزگان گفت:برگزاری جشنواره هفدهم تولیدات مراکز صدا وسیما در بندرعباس دستاوردهای متنوعی دارد که تقویت و گسترش همکاری های بین رسانه ای از بهترین و مهمترین ثمرات آن به شمار می رود.

بهنام احمدی دوشنبه در گفت و گو با ستاد خبری این جشنواره افزود: فعالین رسانه ای در استان هرمزگان همگی خود را اعضای یک خانواده فرهنگی می دانند که جشنواره صدا وسیما فرصت همفکری و تعامل بین آنها را گسترش داده است.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد:این جشنواره بتواند در معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت های استان موثر واقع شده و وبه ارائه تصویری حقیقی از جاذبه ها و ویژگی های فرهنگی آن کمک کند.

رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به اهمیت جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما یادآور شد:قطعا چنین رویدادی باید

متناسب با جایگاه آن بازتاب و انعکاس داشته باشد که با توجه به فعالیت خبرگزاری های مختلف در استان هرمزگان و حضور نزدیک به 40نمایندگی رسانه های کشوری و نشریات محلی و منطقه ای می توان گفت از این منظر نیز انتخاب هرمزگان برای میزبانی این جشنواره انتخاب هوشمندانه و دقیقی بوده است.

احمدی یادآورشد:حضور 800 هنرمند و برنامه ساز و کارگردان برگزیده کشور درهرمزگان به مناسبت جشنواره نیز می تواند مورد بهره برداری اصحاب رسانه استان قرار گرفته و در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی به انتقال تجربیات حرفه ای و ارتقای سطح رسانه ها کمک کند.

وفاداران انقلاب از عملکرد صدا وسیما رضایت دارند

فرمانده سپاه پاسداران امام سجاد گفت: وفاداران به انقلاب از عملکرد صدا و سیما به ویژه در حوزه فرهنگ دفاع مقدس و مذهب رضایت کامل دارند.

سردار خلیل رستگار امروز در گفتگو با خبرنگار ستاد اطلاع رسانی جشنواره هفدهم تولیدات صدا و سیما ضمن تقدیر از توجه دست اندرکاران رسانه ملی که اقدام به واگذاری میزبانی این جشنواره به هرمزگان کرده اند بیان کرد: صدا و سیما یکی از مراکز فرهنگی اثر گذار در مبحث فرهنگ و نهادینه سازی آرمان های نظام در جامعه به شمار می رود. وی ادامه داد: این سازمان تاکنون نقش خود را به خوبی ایفا کرده و احساس می شود تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته است.

فرمانده سپاه امام سجاد یادآور شد: ارزیابی نظرات مختلف اغلب وفاداران به انقلاب اسلامی در حال حاضر از عملکرد رسانه ملی در بعد کلان و توجهش به آرمان ها و ترویج آنها رضایت کامل دارند.

رستگارابراز داشت: کار در امور فرهنگی در رسانه ها به مثابه ظرفیت سازی در راستای استحکام بخشی به آرمان های خمینی کبیر است که انصافا صدا و سیما در این راه دارای عملکرد قابل توجهی است.

وی با اشاره به دسیسه های فرهنگی اجتماعی دشمنان در طول عمر 30 ساله انقلاب بویژه در موعد بعد از انتخابات تاکنون گفت: رسانه ملی نقشی را که بنابر اطلاع رسانی، شفاف سازی و بصیرت بخشی دارد دارای نقش اساسی در سرکوب دسیسه ها است و امید می رود این نوع رفتار با قدرت و شدت بیشتری ادامه داده شود.

رستگار همچنین در مورد جشنواره هفدهم و نقشی که مسئولان مختلف هرمزگان در زمینه بهره برداری فرهنگی از آن باید به عهده بگیرد اظهار داشت: تاکنون صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در زمینه های گوناگون دارای فعالیت بوده و با توجه به امکانات در زمینه ی دفاع مقدس و بسیج نیز رضایت علاقمندان و مردم انقلابی استان را فراهم آورده است.

جشنواره هفدهم صداوسیما از 32 اثر برتر حوزه موسیقی تقدیر می‌کند

در هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها از 32 اثر تولید شده بخش موسیقی تقدیر می‌شود.

به گزارش ستاد خبری این جشنواره امسال در کنار کارشناسان موسیقی مراکز استان‌ها از دکتر حسن ریاحی رییس مرکز موسیقی دانشکده صدا و سیما، مجید انتظامی و دکتر محمد رضا اکرامی نیز دعوت شده‌اند تا آثار ارسال شده از جنبه‌های مختلف هنری مورد ارزیابی قرار گیرند.

براساس این گزارش علاوه بر افراد یاد شده امیر بکان، محمود بیگلی‌پور، احمدعلی راغب، شهرام منظمی، اسماعیل امینی شاعر و بیژن ارژن نیر در ترکیب هیات داوران بخش موسیقی هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها قرار دارند.