هشدار استاندار آذربایجان شرقی نسبت به نظارت ناکافی بر شرکت های تعاونی

احمد علیرضا بیگی در حاشیه کارگروه استانی سهام عدالت به خبرنگار مهر در تبریز گفت: ابعاد این هشدار زمانی مشخص می شود که طبق تصمیم ستاد استانی سهام عدالت آذربایجان شرقی، شرکت های تعاونی سهام عدالت استان با دارا بودن سرمایه کلانی معادل دو هزار میلیارد تومان تغییر وضعیت داده و به شرکت های تعاونی سهامی عام تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به تجربه ناموفق اداره شرکت های تعاونی سهامی عام در برخی از مناطق آذربایجان شرقی از جمله تبریز، مرند و شبستر و نیز با یادآوری کامیابی تعداد دیگری از این شرکت ها در استان های دیگر اظهار داشت: باید از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها بهره گرفته و از تجربه تلخ شرکت‌های ناموفق درس بگیریم.

استاندار آذربایجان شرقی راه اندازی تشکل‌های مدنی برای به عهده گرفتن مدیریت اقتصادی شرکت های تعاونی سهام عدالت در استان را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مدیریت سهام عدالت در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌گیرد که ایجاد و تقویت تشکل‌های مدنی اقتصادی بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند.

وی بالا بودن گردش مالی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و عدم دخالت دولت در مدیریت این شرکت‌ها را یادآور شد و خاطر نشان کرد: باید تشکل‌های اقتصادی به منظور تقویت پایه‌های مدیریتی چنین شرکت‌هایی فراهم شود تا مردم و سهامداران از سود سهام برخوردار شده و از گزند برخی بی کفایتی ها که نتیجه آن زیان قطعی است، در امان بمانند.

بیگی از اداره کل تعاون آذربایجان شرقی خواست در همین راستا کارگاه های آموزشی اقتصادی و حتی اجتماعی برای سهامداران تشکیل دهد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: کارگروهی با عضویت اداره کل تعاون، سازمان امور اقتصادی و دارئی و معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان شرقی برای تعیین شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و استانی تشکیل خواهد شد.