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۲۶ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۱۷

مديركل حقوقي شهرداري تهران در گفتگو با "مهر" : به دستور دادستان

اجازه حمل هيچ گونه فرشي به محل فعلي نمايشگاه داده نمي شود

اجازه حمل هيچ گونه فرشي به محل فعلي نمايشگاه داده نمي شود

مديركل حقوقي شهرداري تهران از رايزني و برگزاري جلسات مشترك با وزير بازرگاني و ساير مسئولان نمايشگاه خبر داد.

مجيد جعفرزاده با اعلام اين مطلب در پاسخ به سئوال خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" مبني بر اينكه گفته مي شود قرار است نمايشگاه فرش در محل فعلي برگزار شود، اظهار داشت: تا امروز به دستور دادستان تهران اجازه ورود هيچ گونه فرشي به محل فعلي داده نشده است.

وي افزود: البته ما همچنان در حال گفتگو با مسئولان برگزاري نمايشگاه هستيم كه آنها را مجاب كنيم در محل ديگر يا همان محل جديدي كه شهرداري تهران آماده كرده است اين نمايشگاه برگزار شود.

مديركل حقوقي شهرداري تهران گفت: ما همچنان اصرار داريم با توجه به همان مشكلاتي كه از ناحيه برگزاري نمايشگاه در محل فعلي متوجه شهروندان تهراني مي شود ، تغيير مكان نمايشگاه صورت بگيرد.

جعفرزاده افزود: بر همين اساس در حال رايزني و گفتگو با وزير بازرگاني هستيم تا بتوانيم نظر موافق آنها را نسبت به تغيير محل نمايشگاه تهران و برگزاري آن در جايي ديگر جلب سازيم.

کد مطلب 103945

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