تدوین "سرباز فراری" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد محسنیپور تدوین این فیلم 90 دقیقهای را تمام کرده و ساخت موسیقی را از امروز سه شنبه علی خسروی شروع کرده است. صداگذاری را امیرحسین رسولی برعهده دارد.
تصویربرداری "سرباز فراری" 28 بهمنماه در تهران تمام شد، رضا داودنژاد، افشین سنگچاپ، مهران رجبی و هوشنگ حریرچیان در این فیلم بازی کردند.
فیلمنامه را آرش قادری درباره جوانی نوشته که نمیخواهد به سربازی برود و هربار به بهانهای از سربازی رفتن طفره میرود. تهیهکننده این فیلم علی اکبر رضایی است.
دیگرعوامل آن عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: امیرحسین رسولی، گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: کیارش قوامزاده، دستیار یک و برنامهریز: محترم ملکی، دستیار دوم کارگردان: رضا شریفی، تدوین: سیدحامد محسنپور، عکس: ناصر سجادی حسینی، منشی صحنه: هدیه عباسی، مدیرتولید: مهدی قالیخانی، مدیر تدارکات: اسماعیل کردی.
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